Defensa de la selección peruana llegó a un acuerdo con Sporting Cristal para el 2026

Sporting Cristal se quedó sin el título nacional 2025 para lamento de sus hinchas. Dado este panorama, la directiva ha comenzado a tomar firmes decisiones en cuanto a la conformación del plantel para la siguiente temporada. En esta ocasión, hizo foco a su zaga defensiva para asegurar a un futbolista clave en el 2026.

Se trata de Naicha Urbina, defensa de la categoría 2005 que tenía contrato con Sporting Cristal por todo el 2025. Dado el fin de su vínculo, la directiva renovó contrato por un año más, con el fin de se que consolide en el primer equipo y dé todo de sí en busca del título nacional para la campaña 2026.

A través de las redes sociales, el club del Rímac anunció por todo lo alto la incorporación de la seleccionada nacional por todo el 2026. Dado su experiencia con la escuadra absoluta de la Bicolor, y su nivel con Sporting Cristal, el comando técnico confía en sus capacidades para que sea una pieza fundamental en la obtención del trofeo.

"¡Continua con la Celeste! Naicha Urbina renovó por 1 año más para seguir aportando en la defensa.", escribió la cuenta oficial de Sporting Cristal Femenino para alegría de los aficionados.

Naicha Urbina se queda en Sporting Cristal.

¿Quién es Naicha Urbina?

Naicha Urbina es defensa de 20 años de edad. Tuvo su pasado en la Academia Cantolao, y es habitual convocada a la selección peruana absoluta. Un dato curioso es que se desempeñaba como atacante, pero en Sporting Cristal se consolidó en la zona defensiva. Destaca por su habilidad y gran técnica para las pelotas paradas.