0

Defensa de la selección peruana llegó a un acuerdo con Sporting Cristal para el 2026

Sporting Cristal quiere asegurar su zaga defensiva y llega a un acuerdo en este mercado de pases con central de la selección peruana.

Diego Medina
Sporting Cristal llegó a un acuerdo con atacante de la selección peruana.
Sporting Cristal llegó a un acuerdo con atacante de la selección peruana. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal se quedó sin el título nacional 2025 para lamento de sus hinchas. Dado este panorama, la directiva ha comenzado a tomar firmes decisiones en cuanto a la conformación del plantel para la siguiente temporada. En esta ocasión, hizo foco a su zaga defensiva para asegurar a un futbolista clave en el 2026.

Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y sumó un nuevo título.

PUEDES VER: Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y clasificó a la siguiente etapa del campeonato

Se trata de Naicha Urbina, defensa de la categoría 2005 que tenía contrato con Sporting Cristal por todo el 2025. Dado el fin de su vínculo, la directiva renovó contrato por un año más, con el fin de se que consolide en el primer equipo y dé todo de sí en busca del título nacional para la campaña 2026.

A través de las redes sociales, el club del Rímac anunció por todo lo alto la incorporación de la seleccionada nacional por todo el 2026. Dado su experiencia con la escuadra absoluta de la Bicolor, y su nivel con Sporting Cristal, el comando técnico confía en sus capacidades para que sea una pieza fundamental en la obtención del trofeo.

"¡Continua con la Celeste! Naicha Urbina renovó por 1 año más para seguir aportando en la defensa.", escribió la cuenta oficial de Sporting Cristal Femenino para alegría de los aficionados.

Naicha Urbina

Naicha Urbina se queda en Sporting Cristal.

¿Quién es Naicha Urbina?

Naicha Urbina es defensa de 20 años de edad. Tuvo su pasado en la Academia Cantolao, y es habitual convocada a la selección peruana absoluta. Un dato curioso es que se desempeñaba como atacante, pero en Sporting Cristal se consolidó en la zona defensiva. Destaca por su habilidad y gran técnica para las pelotas paradas.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Bengoechea no se midió y dio un fuerte calificativo al plantel de Alianza Lima: "Jugadores de.."

  2. Raúl Fernández se rindió ante flamante incorporación de Universitario para el 2026: "Me gusta"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano