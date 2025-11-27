- Hoy:
Definido: Sporting Cristal tomó firme decisión sobre fichar a Hernán Barcos como su '9'
Hernán Barcos suena como opción en Sporting Cristal tras su salida de Alianza Lima, por lo que directiva celeste tomó tajante decisión.
Uno de los jugadores que viene siendo noticia en el fútbol peruano es Hernán Barcos. El delantero no seguirá en Alianza Lima luego de cinco años de estadía en la institución de La Victoria. En medio de esta desazón para los aficionados, uno de los elencos que se puso en la órbita del 'Pirata' fue Sporting Cristal.
Sporting Cristal toma decisión sobre fichaje de Hernán Barcos
Bajo este panorama, Sporting Cristal dejó en claro que no tiene "interés" por fichar a Hernán Barcos como parte del proyecto deportivo 2026. Según informó el periodista Jean Martín Dueñas, queda totalmente descartado la llegada del 'Pirata' a tienda celeste en su afán de potenciar la ofensiva.
Desde la directiva 'rimense', se espera otros perfiles de jugadores para potenciar cada una de las zonas que tiene el equipo de Paulo Autuori en su gran objetivo de ser campeón nacional del 2026. De esta manera, se deja en claro que el máximo acercamiento de un club hacia el delantero de 41 años.
"Sporting Cristal no tiene interés en Hernán Barcos. No hubo conversaciones. No es opción para reforzar el ataque la próxima temporada", informó el periodista Jean Martín Dueñas.
Sport Boys inició conversaciones con Hernán Barcos
Dado que todo está descartado con Sporting Cristal, el club más cercano a Lima, Sport Boys, se puso en contacto con el delantero argentino nacionalizado peruano para ser su refuerzo en el 2026. De momento, no hay nada certero en cuanto a firme y/u oficialización. Pero es evidente que las conversaciones se mantienen para definir ciertos detalles de cara al futuro.
Sport Boys va por Hernán Barcos.
