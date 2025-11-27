Ex Alianza Lima criticó a Gorosito y disparó contra el club por salida de Barcos: "No sean malos"

El ambiente en Alianza Lima está cargado luego de darse a conocer que Hernán Barcos no continuará en el club blanquiazul tras haber pasado cinco temporadas en La Victoria. En medio de ello, un reconocido exjugador no dudó en apuntar contra la manera de en la que se gestionó la salida del 'Pirata', así como poner en duda el proyecto de Néstor Gorosito para el 2026.

La historia entre Hernán Barcos y Alianza Lima llegó a su final luego de varios años de tantas alegrías. La institución confirmó que el 'Pirata' no es parte de sus planes para el 2026, por lo que reconocidos exfutbolistas se han pronunciado respecto al futuro del delantero de 41 años que suena para reforzar a Sport Boys y Sporting Cristal.

Exjugador de Alianza deja tajante opinión sobre la salida de Barcos

Hernán Barcos es considerado como uno de los futbolistas más referentes de Alianza Lima debido a la imagen que él mismo se ha encargado de crear en base a su rendimiento, resultados y actitud. La noticia de su salida tomó a todos por sorpresa, pero la reciente opinión de Óscar 'Neka' Vílchez ha causado gran asombro.

A través de su cuenta de X, el exjugador blanquiazul comentó la transmisión de un grupo de hinchas de Alianza Lima donde se estaba hablando del momento que está atravesando el club e inmediatamente generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

"Hay maneras de sacar a jugadores, si hablamos de rendimiento, que debe ser lo que predomina, no tiene pies ni cabeza. Y, ¿qué proyecto a futuro hay con Gorosito? No sean malos", señaló.

Hernán Barcos es pretendido por clubes de la Liga 1

A pesar de que todavía no se hizo oficial la salida de Hernán Barcos a través de un anuncio del club, se pudo conocer que el 'Pirata' habría recibido una propuesta por parte de otros equipos nacionales como Sporting Cristal y Sport Boys.