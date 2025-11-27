A estas alturas del 2025, Sport Boys ha tomado protagonismo al ser una opción clara como el destino de Hernán Barcos tras no seguir en Alianza Lima. Sin embargo, el cuadro rosado no solo quiere quedarse con el fichaje del 'Pirata', sino que tiene avanzado la incorporación de un ex Sporting Cristal que alzó el trofeo para orgullo de los aficionados.

"Norberto "El Beto" Araujo tiene todo encaminado para ser entrenador de Sport Boys en el 2026. Ya existe un acuerdo de palabra. El estratega argentino estuvo como DT en Deportivo Cuenca de Ecuador", informó el periodista.

Norberto Araujo puede regresar al Perú para dirigir a Sport Boys.

Noticia en desarrollo...