0
Hernán Barcos se va de Alianza Lima

Alianza Lima le hará nueva oferta a Hernán Barcos para quedarse el 2026: "Le van a proponer..."

En las últimas horas, se habla de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima y también del interés que ha despertado su fichaje en clubes de la Liga 1.

Jasmin Huaman
Hernán Barcos recibirá nueva propuesta de parte de Alianza Lima para el 2026.
Hernán Barcos recibirá nueva propuesta de parte de Alianza Lima para el 2026.
Hernán Barcos es considerado como una de las leyendas de Alianza Lima y la noticia de su salida de la institución tomó a todos por sorpresa. A pesar de que se decía que podría continuar, finalmente se dio a conocer que las conversaciones con la directiva no llegaron a ningún acuerdo. Sin embargo, la última esperanza está en la nueva oferta que le realizaría el club para contar con él en la siguiente temporada.

Alianza Lima haría oficial la salida de Hernán Barcos en los próximos días.

El primer objetivo de Alianza Lima está en lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de los playoffs contra Sporting Cristal y posiblemente ante Cusco FC. Pero también es prioridad resolver el futuro de algunos jugadores, como lo es el caso de Hernán Barcos, emblemático delantero argentino que es muy querido por la hinchada blanquiazul.

Alianza Lima realizará nueva oferta a Hernán Barcos

De acuerdo a la información revelada por el periodista José Varela, Alianza Lima tiene planes de realizarle una nueva oferta a Hernán Barcos, ya que buscan mantener su vínculo con uno de los ídolos del club.

"Seguramente Alianza Lima le va a proponer algo, pero de buena fuente, de lo que sé, Alianza no se quiere desprender de Hernán Barcos por completo. El club le va a proponer que sea parte de Alianza, no sé si es el momento porque Hernán está afectado, muy golpeado y Alianza no le va a decir tan pronto esto. Piensan darle un cargo, un espacio en el club", señaló el periodista.

(Video: José Varela)

¿Hernán Barcos jugará los playoffs ante Sporting Cristal?

Hernán Barcos sí jugará ante Sporting Cristal, ya que busca cerrar su etapa en el club blanquiazul de la mejor manera y por la puerta grande. El jugador estará a disposición del comando técnico hasta el último partido de Alianza Lima.

El 'Pirata' ha tenido una extensa carrera en el fútbol profesional, empezando en Racing Club de Argentina para luego vestir la camiseta de equipos como Guaraní, Huracán, Shanghái Shenhua, LDU de Quito, Palmeiras, Sporting Lisboa, Cruzeiro, Alianza Lima y más.

No olvides revisar tu agenda deportiva

