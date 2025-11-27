Comisión Disciplinaria sancionó a Universitario por incidentes en el clásico ante Alianza Lima

Se conoció el fallo. La Comisión Disciplinaria de la FPF tomó una decisión tras el último clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima y definió sancionar al cuadro crema de forma contundente tras los lamentables incidentes que se vivieron en el campo durante la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Luego de que el cuadro 'íntimo' manifestara su molestia por el ingreso irregular de hinchas cremas a las instalaciones de Campo Mar ‘U’ , pese a no contar con las garantías de seguridad correspondientes, decidió denunciar estos hechos ante la Federación. De este modo, tras revisar el caso, la Comisión Disciplinaria de la FPF resolvió a favor de Alianza Lima.

A través de una resolución, el ente disciplinario sancionó a Universitario y determinó que no pueda disputar su próximo partido de local en la Liga Femenina. En consecuencia, el conjunto merengue no podrá utilizar Campo Mar para el encuentro de vuelta de la gran final del torneo nacional

Además, la Comisión impuso una fuerte multa económica: Universitario deberá pagar 6 UIT por permitir el acceso indebido de sus aficionados, monto que asciende a aproximadamente 32 mil 100 soles.

Universitario vs Alianza Lima: día y hora de las finales de la Liga Femenina

Mediante sus canales oficiales, Alianza Lima oficializó que la primera final nacional de la Liga Femenina 2025 se jugará el próximo domingo 7 de diciembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana). El recinto de este encuentro será el estadio Alejandro Villanueva.

Por su parte, las 'Leonas' será locales en la vuelta y, ante la suspensión de Campo Mar, todo indicaría que el recinto elegido será el Estadio Monumental. De momento, no se ha confirmado ni fecha ni horario para este encuentro definitorio.