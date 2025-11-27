0

Confirman fecha límite para conocer si Carlos Zambrano jugará o no ante Sporting Cristal

Alianza Lima vive momentos de incertidumbre tras presentar su solicitud para 'borrar' la suspensión que sufrió Carlos Zambrano ante UTC en Matute por el Clausura.

Definen suspensión de Carlos Zambrano ante Sporting Cristal.
Definen suspensión de Carlos Zambrano ante Sporting Cristal. | Foto: Composición Líbero
Carlos Zambrano se ha convertido en uno de los jugadores más expulsados en el mundo del fútbol y a Alianza Lima esto le ha pasado bastante factura. El 'Káiser' se fue expulsado en partidos importantes dejando comprometido al equipo y ahora podría quedarse sin jugar las 'semis' ante Sporting Cristal.

El hincha blanquiazul ha cuestionado la falta de disciplina por parte de Carlos Zambrano en estos últimos meses y no es para menos. El experimentado futbolista ha dado de qué hablar y su más reciente expulsión fue ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva. A raíz de ello, se estaría perdiendo el primer partido ante los celestes, pero esto podría cambiar.

Fecha límite para conocer si Carlos Zambrano jugará ante Sporting Cristal

La información del periodista Kevin Pacheco detalla que la Federación Peruana de Fútbol y la Comisión Disciplinaria admitieron el trámite del reclamo presentado por parte de Alianza Lima para anular la segunda tarjeta de Carlos Zambrano.

En ese sentido, el árbitro del encuentro entre Alianza y UTC, Julio Quiroz, tendrá un día hábil para presentar su descargo y finalmente la Comisión Disciplinaria emitirá la resolución final.

Alianza Lima

Comisión Disciplinaria definirá el futuro de Carlos Zambrano.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal?

En el primer partido, Sporting Cristal será local ante Alianza Lima y se jugará este martes 2 de diciembre por las semifinales de los playoffs. El partido está programado a jugarse a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional y se podrá ver en vivo a través de la señal de la Liga 1 MAX.

No olvides revisar tu agenda deportiva

