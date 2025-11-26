- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Madrid vs Inter
- PSG vs Tottenham
- Arsenal vs Bayern Munich
- Olympiacos vs Real Madrid
- Monterrey vs América
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Uribe dejó firme respuesta ante posibilidad de 'borrar' la roja de Zambrano: "Respeta las..."
Una vez más, Carlos Zambrano vio la tarjeta roja ante UTC y de esta manera se 'borró' del próximo partido de Alianza Lima ante Sporting Cristal por los playoffs.
La temporada todavía no acaba para Alianza Lima y es que después de jugar el último partido por la Liga 1, ahora, los blanquiazules tendrán que enfrentarse a Sporting Cristal por los playoffs y el ganador se medirá ante Cusco FC. Durante las últimas horas se informó sobre la posibilidad de eliminar la roja que recibió Zambrano tras un altercado con el árbitro en el partido ante UTC y esto ha causado ruido en Sporting Cristal. Julio César Uribe dejó un firme mensaje refiriéndose a esta situación.
PUEDES VER: Se fue de Alianza Lima, y ahora dejó importante promesa a los hinchas: "Agradecimiento..."
Julio César Uribe, director general de fútbol en Sporting Cristal, conversó con Radio Ovación y dejó su firme opinión acerca del reclamo de Alianza Lima para resolver la situación de Carlos Zambrano lo más pronto posible. La institución blanquiazul quiere contar con el 'Káiser' para el duelo ante los celestes, por lo que solicitó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la rectificación de la segunda amarilla en el último partido jugado en el Estadio Alejandro Villanueva.
Uribe y su firme postura ante posibilidad de 'borrar' amarilla de Zambrano
Sporting Cristal y Alianza Lima estarán enfrentándose en un importante partido donde solamente uno de ellos podrá pasar a la siguiente etapa y así jugar ante Cusco FC en busca de conseguir el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. Además de señalar la grandeza de ambas instituciones, Uribe también destacó que respetará la decisión que tome el CONAR.
"Somos respetuosos de lo que decida la CONAR. Que el principio de equidad se desarrolle y que sea el fútbol el que gane. Cristal respeta las decisiones, pero en función de la equidad. No reclamamos lo que no corresponde. La Comisión Disciplinaria debe tener la información correcta y no decidir por favores o pedidos. El fútbol peruano no avanzará si no es equitativo, se llame como se llame el club", indicó Uribe.
De acuerdo a la solicitud de Alianza Lima ante la Comisión Disciplinaria, se pide la rectificación y completa anulación de la segunda amarilla de Carlos Zambrano debido a que se trata de un acto fortuito y sin intencionalidad. El club deberá esperar la respuesta oficial.
¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima?
El primer partido entre estas dos escuadras se jugará en el Estadio Nacional el día martes 2 de diciembre, mientras que el encuentro de vuelta se jugará el sábado 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute en La Victoria.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90