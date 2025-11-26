0
¡LO ÚLTIMO!
Hernán Barcos se va de Alianza Lima

Calcaterra impactó tras dar su pronóstico para el Sporting Cristal vs. Alianza Lima: "Va..."

Horacio Calcaterra, jugador de Universitario, sorprendió tras dar su pronóstico para el primer partido por los playoffs entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

Jesús Yupanqui
Horacio Calcaterra dio su pronóstico para el partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima
Horacio Calcaterra dio su pronóstico para el partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima | FOTO: Captura DSports
El martes 2 de diciembre, Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el Estadio Nacional por fase 1 de los playoffs de la Liga 1 (ida). Horacio Calcaterra, jugador de Universitario, dio su pronóstico para este compromiso.

Hernán Barcos puso fin a su historia en Alianza Lima.

'Calca' indicó que es complicado señalar a un ganador, adelantó que será un partido parejo, resaltando la trayectoria de ambos equipos que son históricos en el fútbol peruano.

"No sé (cuando le preguntaron quién gana entre Alianza o Cristal), va a ser parejo", expresó el jugador de 36 años que renovó por una temporada con Universitario de Deportes a De Fútbol se Habla Así.

En la entrevista, Calcaterra recordó que en el 2012, la Trinchera Norte realizó la Noche Crema y con la recaudación pagaron el sueldo del plantel. Recordando que en ese tiempo había muchos problemas administrativos en la U.

"Con el tiempo se fueron acomodando las cosas, pero el club ese año estaba mal. Estuvimos dos fechas sin jugar porque no nos podían inscribir. Fue duro", contó.

Hocario Calcaterra habló de Jorge Fossati

El futuro de Jorge Fossati en Universitario es un tema que desata la preocupación entre los hinchas. El entrenador tiene contrato con los cremas por todo el 2026, pero debe reunirse con los directivos para aclarar ciertos puntos.

"El club y él manifestaron sus posturas, pero es algo que tiene que decidir él, pensando en lo que es mejor para su familia. Nosotros estamos muy agradecidos con Fossati", indicó Calcaterra.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

