Alianza Lima emitió tajante comunicado tras empate ante Universitario: "Acciones legales"

Alianza Lima y Universitario de Deportes empataron sin goles en la final ida del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina. Sin embargo, el club de La Victoria no quedó contento pues ocurrió un hecho inesperado, ya que hinchas cremas terminaron ingresando a Campo Mar para ver el partido sin que se hayan dado las garantías para jugar con público.

Ante el inconveniente suscitado, el cuadro blanquiazul no se quedó callado y lanzó un tajante pronunciamiento en sus redes sociales, donde muestran su rechazo por la irregularidad que pasaron previo al encuentro, sobre todo porque no habían medidas de seguridad adecuadas para recibir a los barristas de la 'U'.

"El Club Alianza Lima manifiesta su absoluto rechazo a las graves irregularidades ocurridad este domingo 9 de noviembre durante la final ida del Clausura de la Liga Femenina 2025, disputada en Campo Mar, sede de entrenamiento de Universitario de Deportes. A pesar de que el cotejo no contaba con las garantías para jugarse con público -permitiéndose únicamente el ingreso de 30 integrantes acreditados de cada delegación-, el club local y el delegado del partido permitieron el ingreso de más de 200 hinchas y barristas, quienes seubicaron alrededor del campo sin ningún tipo de control ni medida de seguridad adecuada", se lee en el comunicado.

Alianza Lima mostró su rechazo tras el ingreso de barristas de Universitario al partido por la final ida del Clausura femenino. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima tomará acciones legales tras lo ocurrido

A pesar que hicieron los reclamos respectivos para suspender el compromiso hasta que se retiren los aficionados, su pedido no fue escuchado y todo se desarrolló con normalidad. Por ello, la institución 'Íntima' anunció que tomarán acciones legales ante los organos pertinentes de la FPF y de la vía ordinaria para que lo ocurrido en el recinto de Universitario no quede impune y se respete el reglamento.

"Desde el Club Alianza Lima, estamos tomando todas las acciones legales correspondientes ante los órganos de justicia de la FPF y también ante las autoridades competentes en la vía ordinaria, a fin de que estos hechos no queden impunes y se garantice el cumplimiento estricto de las normas. El respeto por el reglamento de la competición y las leyes nacionales no son negociables para nuestra institución", sentenció el club en el documento.