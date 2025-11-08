- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Tottenham vs Man. United
- Chivas vs Monterrey
- Toluca vs América
- Convocados de Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Ex Palmeiras se reunirá con Alianza Lima en las próximas semanas para firmar por todo el 2026
Delantero que brilló en Palmeiras está a punto de reunirse con Alianza Lima y, si todo marcha bien, firmará contrato para la próxima temporada.
La temporada va llegando a su final y todos los clubes del fútbol peruano se preparan para el 2026. En esa línea, Alianza Lima se encuentra analizando el mercado para realizar sus respectivos fichajes en el próximo libro de pases y recientemente se conoció que en las próximas semanas se reunirá con un jugador que brilló en Palmeiras de Brasil. Si todo marcha bien, el delantero firmará por todo el año entrante.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Inter Miami de Messi: fecha, día, hora y estadio confirmado por la Noche Blanquiazul
Como se sabe, una de las principales áreas que debe reforzar el cuadro blanquiazul es la ofensiva, ya que su objetivo es salir campeón de la Liga 1 luego de tres temporadas y de paso evitar el tetracampeonato de Universitario de Deportes. Bajo esa premisa, los íntimos buscarían continuar con uno de sus principales artilleros en el plantel como es el caso de Hernán Barcos, máximo goleador extranjero en la historia del club.
Líbero pudo conocer que una vez termine el Torneo Clausura, luego de la pausa por los partidos amistosos de la selección peruana, el 'Pirata' se reunirá con la directiva de Alianza Lima para analizar la ampliación de su contrato por todo el 2026. Todo hace indicar que los blanquiazules desean contar con el delantero argentino al menos por una temporada más, ya que para el fútbol peruano sigue rindiendo y es uno de los mayores anotadores del campeonato.
Hernán Barcos es ídolo de Alianza Lima.
Hernán Barcos jugó en Palmeiras
Sí, Hernán Barcos estuvo dos temporadas en Palmeiras (2012 y 2013). En el 'Verdao', el 'Pirata' disputó un total de 61 partidos y logró anotar 31 goles, por lo que los hinchas guardan un buen recuerdo sobre su persona. Además, el actual atacante de los íntimos brilló también en otros clubes de Brasil como Gremio y Cruzeiro.
¿En qué clubes jugó Hernán Barcos?
Hernán Barcos jugó en los siguientes clubes:
- Racing Club
- Guaraní
- CD Olmedo
- Estrella Roja
- Huracán
- SH Shenhua
- SZ Ruby
- Liga de Quito
- Palmeiras
- Gremio
- TJ Teda
- Sporting de Lisboa
- Vélez Sarsfield
- Cruzeiro
- Atlético Nacional
- Bashund. Kings
- FC Messina
- Alianza Lima
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50