Ex Palmeiras se reunirá con Alianza Lima en las próximas semanas para firmar por todo el 2026

La temporada va llegando a su final y todos los clubes del fútbol peruano se preparan para el 2026. En esa línea, Alianza Lima se encuentra analizando el mercado para realizar sus respectivos fichajes en el próximo libro de pases y recientemente se conoció que en las próximas semanas se reunirá con un jugador que brilló en Palmeiras de Brasil. Si todo marcha bien, el delantero firmará por todo el año entrante.

Como se sabe, una de las principales áreas que debe reforzar el cuadro blanquiazul es la ofensiva, ya que su objetivo es salir campeón de la Liga 1 luego de tres temporadas y de paso evitar el tetracampeonato de Universitario de Deportes. Bajo esa premisa, los íntimos buscarían continuar con uno de sus principales artilleros en el plantel como es el caso de Hernán Barcos, máximo goleador extranjero en la historia del club.

Líbero pudo conocer que una vez termine el Torneo Clausura, luego de la pausa por los partidos amistosos de la selección peruana, el 'Pirata' se reunirá con la directiva de Alianza Lima para analizar la ampliación de su contrato por todo el 2026. Todo hace indicar que los blanquiazules desean contar con el delantero argentino al menos por una temporada más, ya que para el fútbol peruano sigue rindiendo y es uno de los mayores anotadores del campeonato.

Hernán Barcos es ídolo de Alianza Lima.

Hernán Barcos jugó en Palmeiras

Sí, Hernán Barcos estuvo dos temporadas en Palmeiras (2012 y 2013). En el 'Verdao', el 'Pirata' disputó un total de 61 partidos y logró anotar 31 goles, por lo que los hinchas guardan un buen recuerdo sobre su persona. Además, el actual atacante de los íntimos brilló también en otros clubes de Brasil como Gremio y Cruzeiro.

¿En qué clubes jugó Hernán Barcos?

