Velazco habló sobre el futuro de Jorge Fossati en Universitario: "Tenemos que terminar..."

Franco Velazco, administrador de Universitario, fue precavido al hablar sobre el futuro de varios futbolistas, pero también de la actualidad de Jorge Fossati y cómo se manejará su continuidad desde la interna del club. Universitario no pudo salir del empate en su partido como local ante Los Chankas.

A pesar de los rumores que se vienen desatando, Franco Velazco señaló que se toma las cosas con calma y que tras el final de la última fecha recién se pondrá a conversar con Álvaro Barco sobre los contratos de las piezas más fundamentales del plantel. Como era de esperarse, entre ellos figura el nombre de Jorge Fossati, uno de los técnicos más queridos en el mundo de Universitario.

Franco Velazco destapa la verdad sobre la continuidad de Fossati

"Este es un plantel que viene tres años consolidándose. La tarea de nosotros es mantener una base, estructura, pero vamos con calma. Todavía no ha terminado, queremos seguir batiendo récords, termina el campeonato invictos para estar en la historia del fútbol peruano", indicó.

Si bien es cierto que el contrato de Jorge Fossati todavía vence en el 2026, desde ya se viene especulando si continuará en el equipo o tras la llegada de la nueva administración no se le depositará la confianza al técnico uruguayo.

"El profesor para mí es uno de los mejores técnicos que he visto, tiene contrato hasta el próximo año pero igual hay que conversar siempre. Tenemos que terminar el año y, a partir de eso, ver voluntades. De parte nuestra está todo encaminado y todo el 85 % del plantel está asegurado", sostuvo.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre seguir en Universitario?

Para Jorge Fossati, su salida de Universitario este 2025 nunca estuvo en duda. "Me parece que entre todos tenemos que analizar, entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club. Yo nunca dije 'me voy', dije que era el momento de analizar y ver por qué camino seguir y si estamos de acuerdo. Que es lo que yo vi que pasó, también lo vieron las autoridades", señaló el 'Nono'.