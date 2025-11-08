Jorge Fossati sorprende al revelar detalles sobre su futuro en Universitario: "Yo nunca..."

Universitario de Deportes está en búsqueda de mejorar su plantilla para la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Es por eso que necesita a un líder que dirija al equipo para alcanzar el tetracampeonato y lograr los mejores puestos en el torneo internacional. Sin embargo, Jorge Fossati dio un tajante comentario sobre su continuidad que causará sorpresa a los hinchas merengues.

Jorge Fossati dio tajante mensaje sobre su continuidad en Universitario de Deportes para el 2026

En conversación con GOLPERÚ, Fossati fue consultado sobre su continuidad en Universitario, ya que en diferentes ocasiones ha mencionado que nada estaba seguro entre él y el club.

"Tengo un sentimiento de alegría, de agradecimiento a Dios por tener este plantel de grandes jugadores y personas. Yo nunca dije 'me voy'. Es el momento de analizar y ver qué camino tomar. Hay que sentarse a conversar", manifestó.

La respuesta de Jorge Fossati demuestra, una vez más, que no está seguro de su continuidad en Universitario de Deportes, ya que espera una conversación con los dirigentes para analizar y tomar una decisión final.

Cabe mencionar que el técnico uruguayo ya forma parte de la historia crema tras obtener dos títulos como entrenador (2023 y 2025) y ser uno de los precursores del tricampeonato con su idea de juego, la cual hasta la actualidad sigue vigente.

Además, siempre ha sido fiel a sus decisiones, por lo que un cambio en el once titular siempre ha sido con determinación a pesar de las críticas. A su vez, ha sabido darle confianza a sus jugadores. Estos ingredientes han servido para que Universitario de Deportes logre el ansiado tricampeonato nacional.