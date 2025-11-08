0
José Carabalí ha tenido un año destacado, contribuyendo a la clasificación de Universitario a los octavos de final de la Copa Libertadores y acumulando 7 asistencias en la Liga 1.

José Carabalí rompió su silencio sobre si se irá a otro club dejando a Universitario de Deportes
José Carabalí rompió su silencio sobre si se irá a otro club dejando a Universitario de Deportes | Foto: X
Universitario de Deportes ya se coronó tricampeón nacional y ahora está planificando su próxima temporada en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, la administración debe tomar decisiones sobre quiénes se van y quiénes se quedan. Por ello, José Carabalí fue consultado y reveló su situación con el equipo merengue.

En conversación con el 'Colectivo World', Carabalí fue consultado si se irá a otro club tras salir campeón con Universitario. Su respuesta fue contundente.

Video: Colectivo World

"Sí, yo tengo contrato con el club. Yo voy a seguir con el club. No sé de dónde está saliendo tantas especulaciones, conmigo nadie habló. Yo sigo en el club hasta 2027, que se me termina mi contrato, si Dios quiere", afirmó.

La respuesta del atacante ecuatoriano revela que tiene contrato con Universitario hasta 2027, por lo que no tiene la mínima idea de salir del club antes.

A su vez, manifestó su enojo por las noticias que salen sobre él vinculando a otros clubes, tal como Independiente del Valle, a quienes negó y afirmó que ningún directivo de ese club habló con él.

Cabe mencionar que el año 2025 ha sido excepcional para José Carabalí en la Copa Libertadores, el Torneo de Apertura y el Clausura, debido a su destacado rendimiento en los campos de juego.

Por el campeonato internacional, ayudó a que su club clasifique a los octavos de final con 1 gol en 8 partidos oficiales. En el torneo nacional, no ha anotado goles, pero su buen ataque y regates han conseguido que tenga una gran cantidad de asistencias, llegando a 7.

