Sebastián Britos sorprendió al hablar sobre su vínculo con Universitario: “Sí…”

Universitario de Deportes celebró el tricampeonato nacional ante toda su hinchada desde el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, no todo es buena noticia, ya que hay jugadores en el club que todavía no han firmado su renovación, como es el caso del arquero uruguayo, Sebastián Britos.

Sebastián Britos dio sorpresivo mensaje sobre su renovación en Universitario de Deportes

En la conversación con GOLPERU, Britos fue consultado sobre si desea continuar en Universitario después de una buena temporada en la que ha sido considerado el mejor arquero en varios meses del año.

Video: GOLPERU

"De mi parte, sí. De repente también la decisión de la parte deportiva. Siempre lo manifesté y demostré (que quiere quedarse)", afirmó el exjugador del Liverpool de Uruguay.

La respuesta de Sebastián Britos reveló sus ganas de seguir en Universitario de Deportes con el fin de lograr el tetracampeonato. Sin embargo, no depende de él, sino de la administración, quienes todavía no se acercan a hablar de una renovación.

Aseguró que siempre dio el máximo de su rendimiento para que el equipo logre alcanzar el tricampeonato y siempre dijo sentirse orgulloso de pertenecer al club merengue.

Cabe afirmar que el contrato de Britos termina en diciembre de 2025, por lo que la administración liderada por Franco Velazco se reunirá con el arquero cuando finalice el torneo para así ver las condiciones y voluntades.

Sebastián Britos en Universitario 2025

Sebastián Britos ha sido una de las figuras de Universitario tanto en la Copa Libertadores, el Torneo Apertura y el Clausura. Su gran rendimiento en el primer torneo del año sirvió para que los cremas se coronen campeones, obteniendo 9 partidos con 0 goles encajados.

Por el segundo campeonato del 2025, el arquero uruguayo mantuvo su arco en 0 en 5 ocasiones, por lo que sus grandes atajadas sirvieron para que lograran el ansiado tricampeonato. Otro gran mérito de Britos es que en la Copa Libertadores mantuvo su arco sin goles en 3 ocasiones y ayudó al club a clasificar a los octavos de final.