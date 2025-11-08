Ex Liverpool de Uruguay sorprende a hinchas expresando su amor por Universitario: "Hermoso club"

Universitario de Deportes empató sin goles ante Deportivo Garcilaso en el Monumental. No obstante, todos los focos estuvieron en la celebración por el tricampeonato de la Liga 1 Perú. Los cremas ahora apuntan a seguir haciendo historia en la siguiente temporada. En medio de los festejos, una exfigura de Liverpool de Uruguay se rindió ante el cuadro de Ate.

Ex Liverpool de Uruguay expresó su amor por Universitario

Sebastián Britos se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes de Universitario de Deportes en los últimos años. El arquero uruguayo llegó al conjunto crema en 2024 tras su paso por Liverpool de Uruguay y rápidamente se adueñó del arco titular.

Durante las celebraciones en el estadio Monumental, tras conquistar un nuevo título con el club, Britos fue consultado por las cámaras de 'GOLPERÚ' por sus sensaciones ante este logro y no dudó en expresar su alegría y profundo cariño hacia la institución, a la que considera la más significativa de su carrera.

Video: GOLPERÚ

"Esto es hermoso. Vivir esto en este estadio hermoso es inigualable. Estoy feliz y lo disfruto mucho porque, en los dos años que he estado acá, me siento muy identificado con este hermoso club. Sin duda es el club más importante en el que estuve en mi carrera y el que mayor responsabilidad tuve", expresó el guardameta.

Asimismo, el portero explicó las razones por las que siente una conexión tan especial con la ‘U’. "Siempre doy lo mejor de mí en cada equipo en donde juego, pero estar en una institución tan grande como Universitario demanda otras cosas que van más allá de conseguir tres puntos, predicar los valores, la forma de vivir. Por eso me siento muy identificado", añadió.

Sebastián Britos declaró sobre su futuro en Universitario

De igual manera, el arquero de 37 años se refirió sobre su permanencia en Universitario para la siguiente campaña y fue claro al expresar su deseo de renovar su vínculo con la institución. No obstante, recalcó que la decisión no depende netamente de él.

"De mi parte yo me quiero quedar. Siempre lo manifesté y lo demostré, no fueron simples palabras, pero falta conocer las decisiones que la gente, que está a cargo de la parte deportiva, quiera tomar", sentenció.

Trayectoria de Sebastián Britos