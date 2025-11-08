César Inga aclaró su futuro en Universitario tras ofertas del extranjero: "Este fin de año..."

Tras conseguir el tricampeonato, en Universitario se empieza a considerar a piezas claves para consagrarse en el próximo año y entre ellos podría estar César Inga. Las buenas actuaciones de este jugador han hecho que otros clubes despierten interés en ficharlo y tras la celebración en el Monumental, el futbolista se pronunció sobre cómo manejará su futuro.

Las últimas actuaciones de César Inga con la camiseta de Universitario son una prueba del gran momento que está atravesando el jugador de 23 años. La temporada para los 'cremas' ha llegado a su fin y es momento de que se hable de renovaciones y fichajes.

César Inga revela su futuro en Universitario

Durante las últimas se habló del interés que había despertado César Inga en clubes del extranjero, pero esto o se definirá hasta fin de año y esto lo tiene muy presente. Al término del partido contra Garcilaso, Inga hizo énfasis en que está contento en Universitario, pero las propuestas se evaluarán con su representante y no descarta una salida del club.

"La verdad yo aún tengo contrato con Universitario, ya de eso se encarga mi representante. Yo sigo enfocado en Universitario para el 2026 y si es que en algún futuro se da, la verdad que agradecido, pero aún estoy mentalizado en la 'U'", señaló.

(Video: Entre bolas)

Asimismo, sobre las ofertas, fue claro al señalar que no tiene apuro en buscar una salida. "Sí, ya desde junio desde que se han venido hablando de las ofertas, pero, eso ya lo maneja mi representante. El mercado se mueve este fin de año, pero estoy en la 'U', me siento muy feliz, muy contento y cuando se pueda dar, se va a dar", agregó.

¿Cuánto vale César Inga de Universitario?

El excelente rendimiento de César Inga en Universitario y en la selección peuana ha heco que su valor aumente en el mecao de fichajes. Según el portal de Transfermarket, su valor es de 1,50 mill. euros.