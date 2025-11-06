Rechazó oferta del exterior y confirmó que el 2026 jugará en Universitario: "Estoy feliz"

El mercado de pases se empiezan a mover, tanto en el fútbol peruano como a nivel del continente. Según contó Gustavo Peralta en L1 MAX, desde Independiente del Valle se contactaron con José Carabalí. Sin embargo, el jugador de 28 años evitó continuar con la gestión porque su decisión es continuar en Universitario de Deportes.

"Hace varios días un club de Ecuador preguntó directamente a José Carabalí, no sé si a su agencia, el club es Independiente del Valle, pero se descartó, ni siquiera se negoció con Universitario", señaló Peralta.

Luego, el comunicador explicó que Carabalí renovó con Universitario hasta junio del 2027 y el ex Nagoya Grampus de Japón le señaló a su entorno que su objetivo es lograr el tetracampeonato con la camiseta del conjunto estudiantil.

"Se le hizo la consulta si le interesaría: 'Estoy feliz en la U, me quedó el próximo año buscando el tetracampeonato, eso dijo'", contó el periodista deportivo. De esa manera se confirma la presencia de 'cara' para la próxima temporada en Universitario.

¿Cuánto cuesta José Carabalí?

Según las cifras que maneja Transfermarkt, el precio de José Carabalí en el mercado de pases es de 850 mil euros. En el 2021 alcanzó el precio de un millón de euros, el más alto de su carrera deportiva.

José Carabalí, un jugador importante en Universitario

José Carabalí llegó a Universitario para este 2025 por un pedido de Fabián Bustos. Si bien tenía contrato con Nagoya Grampus de Japón, el jugador llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo y así poder firmar con los cremas.

Durante la temporada, 'Cara' disputó en total 38 minutos (entre Apertura, Clausura y Libertadores). Solo anotó un gol y brindó siete asistencias. Tiene 2230 minutos en la cancha.