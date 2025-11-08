Universitario tomó firme postura con Rodrigo Ureña tras poner en duda su continuidad: "No hay..."

Rodrigo Ureña encendió las alarmas en Ate, luego de que pusiera en duda su permanencia en Universitario para buscar el tetracampeonato la siguiente temporada de la Liga 1. Ante ello, el club no tardó en pronunciarse y tomar una rotunda postura sobre el futuro del volante chileno en el plante. ¿Se marchará del plantel?

El ‘Pitbull’ es una de las piezas más importantes en Universitario de Deportes, consolidado como titular indiscutible gracias a su gran rendimiento en el mediocampo. Por ello, sus recientes declaraciones sobre una posible salida del club no habrían sido bien recibidas por la directiva crema.

Universitario tomó firme postura con la continuidad de Rodrigo Ureña

Durante los festejos por el tricampeonato en el Estadio Monumental, el administrador del club, Franco Velazco, fue consultado en zona mixta sobre la situación de Rodrigo Ureña y reconoció su sorpresa ante las palabras del jugador. No obstante, remarcó que por ahora el enfoque está en la celebración, aunque adelantó que conversarán con el futbolista sobre su continuidad.

"¿Ha dicho eso? (sobre que no es segura su continuidad) Rodrigo Ureña tiene contrato, hay que esperar. Es momento de celebrar, no hay que adelantarse, estamos trabajando en la parte deportiva con Álvaro Barco. Seguramente cuando termine el campeonato conversaremos", expresó el directivo para 'L1 MAX'.

Video: L1 MAX

Asimismo, ante la consulta sobre si el club se plantea el armado del equipo sin la presencia del volante chileno, Velazco aseguró que la dirección deportiva está en la obligación de mantener la base de los jugadores que les ha dado los éxitos en estos tres años.

"Este es un plantel que viene consolidándose hace 3 años. La tarea de nosotros es justamente mantener una base y estructura, pero con calmar porque esto aún no termina. Queremos seguir batiendo récords y terminar el campeonato invicto, para marcar un nuevo récord en la historia de la 'U' y del fútbol peruano", indicó.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su permanencia en Universitario?

Tras el pitazo final del empate ante Deportivo Garcilaso, Rodrigo Ureña brindó declaraciones a 'GOLPERÚ', donde fue consultado sobre su continuidad para la próxima temporada. La respuesta del chileno sorprendió a todos: “No lo sé aún”, dijo con firmeza. Con esas cuatro palabras, el ‘Pitbull’ encendió las alarmas entre los hinchas cremas en plena celebración del tricampeonato.

Rodrigo Ureña analiza opciones para salir de Universitario

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la dirección deportiva de Universitario aún no se ha contactado con Ureña para poder mejorar su contrato y extender su vínculo. Es por ello que el volante ya empezó a buscar opciones para salir del equipo.

"A Rodrigo Ureña no se le ha planteado una mejora y extensión de contrato, el entorno de Ureña ya está viendo opciones para el otro año", mencionó el citado comunicador en el programa 'Hablemos de MAX'