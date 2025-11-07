0
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025

Universitario dio la vuelta olímpica del tricampeonato en el Monumental a oscuras - VIDEO

¡Indirecta al compadre! Universitario no dudó en apagar las luces del Estadio Monumental para realizar la vuelta olímpica del tricampeonato.

Erickson Acuña
Universitario de Deportes festejó el tricampeonato en el Estadio Monumental.
Universitario de Deportes festejó el tricampeonato en el Estadio Monumental. | GolPerú | Composición: Líbero
Universitario igualó 0-0 con Deportivo Garcilaso por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025 y la celebración por la obtención del tricampeonato nacional comenzó, siendo la vuelta olímpica uno de los momentos más esperados de la noche, la cual tuvo una forma particular de realizarlo.

Rodrigo Ureña sorprende con categórico mensaje sobre su continuidad en Universitario

PUEDES VER: Rodrigo Ureña sorprende con categórico mensaje sobre su continuidad en Universitario

Y es que las luces del recinto deportivo de Ate se apagaron y los jugadores, cargando los tres trofeos obtenidos en los últimos años, empezaron a trotar alumbrados por una bengala, en medio de la algarabía de los hinchas merengues que acompañaban con cánticos desde las tribunas.

Universitario y una particular vuelta olímpica en el Estadio Monumental

Como el 8 de noviembre del 2023, fecha en que la 'U' consiguió su estrella '27' ante Alianza Lima, el equipo de Jorge Fossati dio la vuelta olímpica. Aquella noche la celebración fue a oscuras luego que las luces del estadio de Matute se apagaran apenas el árbitro dio por concluido el encuentro.

De esta manera, el recuerdo de la final del 2023 con el 'compadre' se reavivó. Un momento que fue noticia a nivel internacional y generó una serie de críticas y opiniones divididas, pues el cuadro blanquiazul cayó ante su clásico rival y quiso impedir la celebración de los cremas en casa.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura

Con el título de la temporada 2025 en el bolsillo, y luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes deberá cumplir con la última fecha del Torneo Clausura visitando a Los Chankas de Andahuaylas.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

