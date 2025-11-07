- Hoy:
Universitario dio la vuelta olímpica del tricampeonato en el Monumental a oscuras - VIDEO
¡Indirecta al compadre! Universitario no dudó en apagar las luces del Estadio Monumental para realizar la vuelta olímpica del tricampeonato.
Universitario igualó 0-0 con Deportivo Garcilaso por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025 y la celebración por la obtención del tricampeonato nacional comenzó, siendo la vuelta olímpica uno de los momentos más esperados de la noche, la cual tuvo una forma particular de realizarlo.
Y es que las luces del recinto deportivo de Ate se apagaron y los jugadores, cargando los tres trofeos obtenidos en los últimos años, empezaron a trotar alumbrados por una bengala, en medio de la algarabía de los hinchas merengues que acompañaban con cánticos desde las tribunas.
Universitario y una particular vuelta olímpica en el Estadio Monumental
Como el 8 de noviembre del 2023, fecha en que la 'U' consiguió su estrella '27' ante Alianza Lima, el equipo de Jorge Fossati dio la vuelta olímpica. Aquella noche la celebración fue a oscuras luego que las luces del estadio de Matute se apagaran apenas el árbitro dio por concluido el encuentro.
(Video: GolPerú)
De esta manera, el recuerdo de la final del 2023 con el 'compadre' se reavivó. Un momento que fue noticia a nivel internacional y generó una serie de críticas y opiniones divididas, pues el cuadro blanquiazul cayó ante su clásico rival y quiso impedir la celebración de los cremas en casa.
Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura
Con el título de la temporada 2025 en el bolsillo, y luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes deberá cumplir con la última fecha del Torneo Clausura visitando a Los Chankas de Andahuaylas.
