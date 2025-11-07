0
Rodrigo Ureña sorprende con categórico mensaje sobre su continuidad en Universitario

¡Sorpresivo! Rodrigo Ureña acabó con las dudas de los hinchas de Universitario en medio de la obtención del tricampeonato nacional.

Erickson Acuña
Rodrigo Ureña sorprende con categórico mensaje sobre su continuidad en Universitario
Universitario empató con Garcilaso por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025 en lo que fue la celebración de su tricampeonato nacional. Como era de esperarse, el Estadio Monumental lució un lleno total de hinchas que llegaron para ser parte de este histórico momento. Finalizado el encuentro, Rodrigo Ureña se pronunció.

Sebastián Britos no pudo estar con el plantel completo de Universitario.

El volante chileno, que forma parte de los tres títulos nacionales conquistados de manera consecutiva, no dudó en referirse a este presente que vive en su carrera futbolística. Como era de esperarse, fue consultado sobre su continuidad en el plantel de la ‘U’ para la temporada 2026.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras el partido de Universitario sobre Garcilaso?

“La verdad sabíamos que era un rival (Deportivo Garcilaso) que iba a venir a hacer su juego, desde el minuto 1 fue así. Con tranquilidad, fuimos trabajando después de lograr el tricampeonato. Un esfuerzo que hacemos durante todo el año, hemos tratado de hacer el trabajo de la mejor forma, hemos venido haciendo las cosas muy bien y respetamos a nuestros rivales", dijo a GolPerú.

Noticia en desarrollo…

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

