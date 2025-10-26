Rodrigo Ureña mandó picante mensaje tras salir tricampeón: "Viven llorando y preocupados"

Universitario de Deportes se convirtió en tricampeón de la Liga 1 tras vencer 2-1 a ADT en Tarma, ya que se hizo con el título del Torneo Clausura 2025. En ese sentido, una evz el árbitro pitó el final, Rodrigo Ureña comenzó a llorar de la emoción y no dudó en recordar a los "del frente" al dejar un picante mensaje que muchos relacionan con Alianza Lima.

Hay fiesta en Ate y el volante chileno lo sabe muy bien, y festeja doble debido a que se quitó la molestia que tenía por haber sido suspendido varias fechas esta campaña. Bajo esa premisa, el sureño sorprendió indicando que hay un club que se la pasa llorando desde que él llegó a Perú en el 2023, generando así mucha polémica entre los hinchas de otros elencos, sobre todo los principales rivales.

"En tres años nadie nos pudo ganar. Que sigan llorando, que sigan inventando excusa. Aquí y a nivel internacional hemos sido los mejores, con eso me quedo. Un tricampeonato para cerrar el estadio. Desde que estoy acá viven llorando y preocupados de lo que hacen los de al frente", indicó Rodrigo Ureña tras obtener el título nacional con Universitario de Deportes por tercer año consecutivo.

¿Rodrigo Ureña se queda en Universitario?

El mediocampista también fue consultado en L1 MAX sobre si seguirá un cuarto año en la 'U' luchando por el tetracampeonato nacional, pero este no dio una respuesta apresurada y aseguró que todavía hay tiempo para analizar qué hará con su carrera profesional de cara a la siguiente campaña. En estos años ha sido un elemento fundamental para los cremas, sobre todo en el 2023 y 2024.

"Es muy pronto para hablarlo, sinceramente no lo sé. Tendré que evaluar mis cosas y sentarme a conversar sobre qué va a pasar", precisó Rodrigo Ureña, dejando con intriga al hincha de Universitario de Deportes. Vale precisar que en su puesto actual está Jesús Castillo, quien se ha ganado la titularidad en el planteamiento de Jorge Fossati.