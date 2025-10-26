Álex Valera mostró su emoción tras marcar el gol del tricampeonato de Universitario: "Soñaba..."

Universitario de Deportes se consagró como tricampeón de la Liga 1 después de vencer 2-1 a ADT en Tarma. A pesar que los cremas comenzaron perdiendo el partido, con su garra carcterística le supo dar vuelta al marcador gracias a Álex Valera, quien fue el héroe al marcar el tanto del triunfo.

Tras el pitido final, el goleador de la 'U' en la temporada dejó de lado las celebraciones para dar sus impresiones de lo ocurrido en el partido, pero además para mostrar su felicidad por anotar la conquista con la que los merengues lograron la tan ansiada estrella 29 de su historia, asegurando que siempre soñó con este momento.

"Feliz. Es algo lindo que siempre cada jugador pensamos vivirlo, hoy me tocó a mí. Todas las noches soñaba con esto y comenzando me anularon un gol, pero no bajé los brazos y pude anotar el gol que nos dio este sueño que tuvimos a principio de año", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Álex Valera destacó al equipo por el tricampeonato

Sin lugar a dudas, 'Valegol' es uno de los jugadores más determinantes en el tricampeonato conseguido por los merengues, pero el mismo ariete sorprendió al decir que no se considera la estrella y que el plantel completo es el mejor elemento de la temporada, elogiándo la humildad y la perseverancia del mismo.

"Este triunfo es todos nosotros. No hay ningún jugador estrella ni hay que buscarlo porque la única estrella es el equipo y lo hemos demostrado partido a partido. Me he tratado de entregar al 100% porque este es mi trabajo, pero el mejor del campeonato es este equipo, muy humilde y trabajador", agregó.