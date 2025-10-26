¡Insólito! Kevin Ortega expulsó a Sebastián Britos en los minutos finales del Universitario vs ADT

Universitario de Deportes es campeón del fútbol peruano, pero minutos antes de consagrarse como campeón de la Liga 1, Kevin Ortega, árbitro del partido, expulsó de forma rotunda a Sebastián Britos, arquero merengue y hasta el mismo jugador se preguntó la razón de su tarjeta roja.

Kevin Ortega expulsó a Sebastián Britos en los minutos finales del Universitario vs ADT

Video: L1MAX

En el minuto 89 del segundo tiempo, Ortega tomó una decisión que generó incertidumbre incluso entre los comentaristas, quienes se cuestionaban la razón de la expulsión de Britos.

Sin embargo, aunque no se conoce la razón, el árbitro del Universitario de Deportes vs Asociación Deportiva Tarma siguió firme en su decisión, por lo que el guardameta uruguayo salió enojado.

En lugar de Britos, tuvo que entrar el chileno Miguel Ángel Vargas, quien de forma inesperada asumió el rol de defender el arco crema en los minutos de descuento, lo que generó mucha tensión.

Al final del partido, Vargas supo asumir el arco y el encuentro acabó 2-1, por lo que Universitario se coronó campeón de la Liga 1 2025 y, con ello, se convirtió en tricampeón del fútbol peruano.