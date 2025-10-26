- Hoy:
Hinchas de Universitario intentaron ingresar a la fuerza al Estadio Unión Tarma- VIDEO
Descontrol total en la previa del partido entre Universitario de Deportes vs ADT. Hinchas del conjunto crema intentaron entrar por la fuerza al Estadio Unión Tarma.
Lo que comenzó como una fiesta en las afueras del Estadio Unión Tarma ahora se ve envuelto en un tenso momento, luego de que hinchas de Universitario de Deportes intentaran ingresar por la fuerza al recinto de ADT en la previa del crucial duelo que definirá si el cuadro merengue se corona tricampeón del fútbol peruano.
Hinchas de Universitario intentaron ingresar al Estadio Unión Tarma a la fuerza
Según informó nuestro corresponsal en Tarma, Elvis Cairo, aficionados de Universitario intentaron entrar al recinto de ADT de Tarma sin ningún control de seguridad.
Créditos: Elvis Cairo / URPI-LR
Esto provocó que la Policía Nacional del Perú cerrara la tribuna Oriente del Estadio Unión Tarma para restablecer el orden y calmar el caos generado por la trifulca.
Sin embargo, siendo casi las 2:30 p. m. (hora de Perú), la policía volvió a abrir las puertas de aquel sector perjudicado para el ingreso de los hinchas de Universitario de Deportes.
Universitario busca el tricampeonato nacional en Tarma
Universitario de Deportes está en busca del tricampeonato de la Liga 1 y solo tiene una misión en Tarma: vencer a Asociación Deportiva de Tarma en la altitud del Estadio Unión.
