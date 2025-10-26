- Hoy:
Jairo Concha llegó hasta Real Betis: Club español utilizó audio de "¡No me dejen patear!"
La figura de Universitario de Deportes, Jairo Concha, genera revuelo a nivel internacional luego de que el Real Betis lo vinculara con su club a través de un video y un audio difundidos recientemente.
Jairo Concha es uno de los jugadores de Universitario de Deportes que viene destacando en la temporada 2025 por su gran rendimiento dentro de la cancha y por sus grandiosos golazos. En la actualidad, se ha vuelto tendencia en todo el mundo del internet, tanto que grandes clubes del mundo utilizan la célebre frase del volante: ¡No me dejes patear!
Jairo Concha llegó hasta Real Betis: Audio y video relaciona al volante con el club español
El equipo de comunicadores de Universitario tuvo la gran creatividad de crear una tendencia con los goles de Jairo Concha, donde cada vez que el futbolista anota, grita a los cuatro vientos que no le dejen patear porque es una clara ocasión de gol.
Video: Real Betis
Quienes se sumaron a la tendencia fue el Real Betis de España, quien en manera de recrear los goles que Concha, utilizaron los golazos de Antony, el brasileño que es una de las principales figuras del club español y también de LaLiga.
En la presente temporada, Concha ha participado en 3 campeonatos en el 2025: Torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores. En el campeonato local ha anotado 8 goles y es uno de los máximos goleadores de Universitario.
Mientras que a nivel internacional, anotó solo un gol, pero será recordado por los hinchas por ser el que logró la clasificación a los octavos de final.
Jairo Concha no ha recibido ofertas formales del extranjero
Si bien es cierto, el jugador de Universitario tiene en uno de sus sueños ir a Europa, este es solo un guiño de lo que puede ocasionar si sigue anotando goles desde fuera del área.
Video: L1MAX
Además, según informó el periodista Gustavo Peralta, Jairo Concha no ha recibido una oferta formal por parte de ningún club, pero su representante está viendo la posibilidad de emigrar a Europa, sin embargo, no a las ligas top.
