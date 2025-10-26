Ruidíaz sorprende con publicación tras no vencer a Cusco para que la 'U' logre el 'Tri': "Magia..."

Universitario de Deportes es el club del momento a estar a un solo paso de proclamarse tricampeón del fútbol peruano. El cuadro crema enfrentará a ADT en busca de los tres puntos, los cuales son claves para conseguir el gran objetivo. Este hecho pudo haberse evitado si Atlético Grau de Raúl Ruidíaz superaba a Cusco FC, pero terminaron cayendo por la mínima diferencia en la Ciudad Imperial.

Luego de esta desazón de los 'albos' al no conseguir tres puntos en su visita a Cusco, uno de los que se pronunció en redes sociales fue Raúl Ruidíaz, exjugador de Universitario que ha generado mucha polémica por ciertas publicaciones que lanzó en redes sociales. De hecho, su actuar fastidió a muchas aficionados 'merengues', por lo que ahora están al tanto de todo lo que comparte.

En esta ocasión, la 'Pulga' decidió mostrar el amanecer en la Ciudad Imperial tras seguir concentrados en su hotel. El equipo de Atlético Grau ya alista sus cosas para regresar a Piura, pero Ruidíaz no quiso dejar atrás el gran paisaje que muestra Cusco a tempranas horas del día. Por si fuera poco, lo hizo acompañado de una mítica canción llamada "Magia del Cusco" del grupo Wuauquikuna.

Raúl Ruidíaz se encuentra en Cusco.

Atlético Grau de Raúl Ruidíaz pudo sacar tricampeón a Universitario

En la antesala al partido entre Cusco FC vs Atlético Grau, se pudo conocer que si los dirigidos por Ángel Comizzo superaban a los 'dorados', Universitario se consagraría automáticamente como tricampeón, sin necesidad de afrontar el choque ante ADT. Sin embargo, el triunfo fue para los locales, quienes se aferran al sueño de un tropiezo crema para pelear el título del Torneo Clausura 2025.

Raúl Ruidíaz fue titular en este partido disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. No obstante, fue sustituido a los 73 minutos para el ingreso de Tomás Sandoval. Una vez que se retiró la 'Pulga', llegó el gol de Cusco FC para quedarse con el triunfo en casa ante los piuranos.