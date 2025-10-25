0
Acumulado y Tabla de posiciones de Liga 1 2025

Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de hoy de la fecha 16

Mira cómo va la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado 2025 con los resultados de la fecha 16. Universitario puede salir tricampeón si gana a ADT.

Sandra Morales
Tabla de posiciones Liga 1 2025 y Acumulado con la fecha 16 del Clausura
Tabla de posiciones Liga 1 2025 y Acumulado con la fecha 16 del Clausura | FOTO: LIBERO
Faltan pocas fechas para el final del Clausura y Universitario puede consagrarse campeón nacional si gana hoy a ADT. Para ello, aquí te dejamos los partidos que se jugarán este domingo y los resultados al instante para saber cómo se mueve la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado. Como se sabe, la clasificación anual define qué equipos jugarán un playoff en busca de un cupo internacional y también los clubes que descienden.

Acumulado Liga 1 Perú 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario324375
2. Cusco FC322463
3. Alianza Lima321961
4. Sporting Cristal311954
5. Melgar331352
6. Alianza Atlético311250
7. Deportivo Garcilaso33748
8. Sport Huancayo32245
9. ADT31-645
10. Cienciano32744
11. Los Chankas30-1041
12. Atlético Grau32-337
13. Sport Boys32-935
14. Comerciantes Unidos32-1533
15. Juan Pablo II32-1630
16. Ayacucho FC31-2829
17. UTC31-2428
18. Alianza Universidad31-2824
19. Binacional---

Posiciones de Liga 1 - Clausura 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario141736
2. Cusco FC131029
3. Alianza Lima14724
4. Sporting Cristal131222
5. Comerciantes Unidos14-122
6. Melgar15521
7. Cienciano 14321
8. ADT 15021
9. Garcilaso13-221
10. Los Chankas12-918
11. Alianza Atlético13216
12. Sport Huancayo14015
13. Atlético Grau14-215
14. Sport Boys14-715
15. Ayacucho FC14-814
16. Alianza Universidad13- 1113
17. Juan Pablo II14- 811
18. UTC13-79
19. Binacional---

Liga 1: partidos de la fecha 16

Domingo 26

  • 11:00 a. m. Sporting Cristal vs Chankas
  • 1:00 p. m. UTC vs Alianza UDH
  • 3:30 p. m. ADT vs Universitario
  • 6:00 p. m. Melgar vs Sport Huancayo
  • Sport Boys y Alianza Lima descansan.

Resultados de la fecha 16

  • Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos
  • Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso
  • Alianza Atlético 0-1 Cienciano
  • Cusco 1-0 Atlético Grau

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

