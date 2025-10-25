Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de hoy de la fecha 16

Faltan pocas fechas para el final del Clausura y Universitario puede consagrarse campeón nacional si gana hoy a ADT. Para ello, aquí te dejamos los partidos que se jugarán este domingo y los resultados al instante para saber cómo se mueve la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado. Como se sabe, la clasificación anual define qué equipos jugarán un playoff en busca de un cupo internacional y también los clubes que descienden.

Acumulado Liga 1 Perú 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 32 43 75 2. Cusco FC 32 24 63 3. Alianza Lima 32 19 61 4. Sporting Cristal 31 19 54 5. Melgar 33 13 52 6. Alianza Atlético 31 12 50 7. Deportivo Garcilaso 33 7 48 8. Sport Huancayo 32 2 45 9. ADT 31 -6 45 10. Cienciano 32 7 44 11. Los Chankas 30 -10 41 12. Atlético Grau 32 -3 37 13. Sport Boys 32 -9 35 14. Comerciantes Unidos 32 -15 33 15. Juan Pablo II 32 -16 30 16. Ayacucho FC 31 -28 29 17. UTC 31 -24 28 18. Alianza Universidad 31 -28 24 19. Binacional - - -

Posiciones de Liga 1 - Clausura 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 14 17 36 2. Cusco FC 13 10 29 3. Alianza Lima 14 7 24 4. Sporting Cristal 13 12 22 5. Comerciantes Unidos 14 -1 22 6. Melgar 15 5 21 7. Cienciano 14 3 21 8. ADT 15 0 21 9. Garcilaso 13 -2 21 10. Los Chankas 12 -9 18 11. Alianza Atlético 13 2 16 12. Sport Huancayo 14 0 15 13. Atlético Grau 14 -2 15 14. Sport Boys 14 -7 15 15. Ayacucho FC 14 -8 14 16. Alianza Universidad 13 - 11 13 17. Juan Pablo II 14 - 8 11 18. UTC 13 -7 9 19. Binacional - - -

Liga 1: partidos de la fecha 16

Domingo 26

11:00 a. m. Sporting Cristal vs Chankas

1:00 p. m. UTC vs Alianza UDH

3:30 p. m. ADT vs Universitario

6:00 p. m. Melgar vs Sport Huancayo

Sport Boys y Alianza Lima descansan.

Resultados de la fecha 16