Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de hoy de la fecha 16
Mira cómo va la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado 2025 con los resultados de la fecha 16. Universitario puede salir tricampeón si gana a ADT.
Faltan pocas fechas para el final del Clausura y Universitario puede consagrarse campeón nacional si gana hoy a ADT. Para ello, aquí te dejamos los partidos que se jugarán este domingo y los resultados al instante para saber cómo se mueve la tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado. Como se sabe, la clasificación anual define qué equipos jugarán un playoff en busca de un cupo internacional y también los clubes que descienden.
Acumulado Liga 1 Perú 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|32
|43
|75
|2. Cusco FC
|32
|24
|63
|3. Alianza Lima
|32
|19
|61
|4. Sporting Cristal
|31
|19
|54
|5. Melgar
|33
|13
|52
|6. Alianza Atlético
|31
|12
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|33
|7
|48
|8. Sport Huancayo
|32
|2
|45
|9. ADT
|31
|-6
|45
|10. Cienciano
|32
|7
|44
|11. Los Chankas
|30
|-10
|41
|12. Atlético Grau
|32
|-3
|37
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Comerciantes Unidos
|32
|-15
|33
|15. Juan Pablo II
|32
|-16
|30
|16. Ayacucho FC
|31
|-28
|29
|17. UTC
|31
|-24
|28
|18. Alianza Universidad
|31
|-28
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Posiciones de Liga 1 - Clausura 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|14
|17
|36
|2. Cusco FC
|13
|10
|29
|3. Alianza Lima
|14
|7
|24
|4. Sporting Cristal
|13
|12
|22
|5. Comerciantes Unidos
|14
|-1
|22
|6. Melgar
|15
|5
|21
|7. Cienciano
|14
|3
|21
|8. ADT
|15
|0
|21
|9. Garcilaso
|13
|-2
|21
|10. Los Chankas
|12
|-9
|18
|11. Alianza Atlético
|13
|2
|16
|12. Sport Huancayo
|14
|0
|15
|13. Atlético Grau
|14
|-2
|15
|14. Sport Boys
|14
|-7
|15
|15. Ayacucho FC
|14
|-8
|14
|16. Alianza Universidad
|13
|- 11
|13
|17. Juan Pablo II
|14
|- 8
|11
|18. UTC
|13
|-7
|9
|19. Binacional
|-
|-
|-
Liga 1: partidos de la fecha 16
Domingo 26
- 11:00 a. m. Sporting Cristal vs Chankas
- 1:00 p. m. UTC vs Alianza UDH
- 3:30 p. m. ADT vs Universitario
- 6:00 p. m. Melgar vs Sport Huancayo
- Sport Boys y Alianza Lima descansan.
Resultados de la fecha 16
- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos
- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso
- Alianza Atlético 0-1 Cienciano
- Cusco 1-0 Atlético Grau
