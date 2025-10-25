Universitario vs ADT EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver

Universitario de Deportes vs ADT se medirán este domingo 26 de octubre por la jornada 16 del Torneo Clausura 2025. Los cremas buscarán quedarse con la victoria y consagrarse como tricampeones de la Liga 1 en el Estadio Unión Tarma. Este cotejo dará inicio a las 3:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de L1 MAX.

PUEDES VER: Avión de Universitario tuvo que volver a Lima minutos después de iniciar viaje a Jauja

¿A qué hora juega Universitario vs ADT?

Para que no te pierdas ningún instante del partido de Universitario vs ADT, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, te dejamos los horarios confirmados para los diversos países.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:30 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:30 p.m

México y Centroamérica: 2:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs ADT EN VIVO?

El partido entre Universitario vs ADT será transmitido mediante la señal de L1 MAX (antes Liga MAX), la cual está disponible en los principales operadores de cable. De igual forma, podrás visualizar este crucial partido EN VIVO ONLINE GRATIS por vía streaming mediante las plataformas de L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

Previa del partido Universitario vs ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura de Liga 1 Perú

Universitario de Deportes llega motivado a este encuentro luego de haber vencido por 1-0 a Sporting Cristal en su último partido, dando un paso vital para conseguir el título nacional. Los cremas marchan como líderes en solitario y están a solo una victoria de poder alzarse con el título y conseguir su anhelado tricampeonato nacional.

Sin embargo, el cuadro comandado por Jorge Fossati tendrá que hacerle frente a la fatiga que viene acumulando en los últimos días tras tener que disputar 3 partidos en solo una semana. Además, jugarán en un escenario que les ha sido esquivo en los últimos años.

Universitario llega motivado tras vencer a Sporting Cristal y quedó a una victoria del título.

El cuadro crema contará con la presencia de sus principales figuras: Álex Valera y Jairo Concha. El delantero llega con la pólvora encendida tras marcar el gol del triunfo en la última fecha. En tanto, ‘Jairoco’ se ha consolidado como una de las arma más desequilibrantes del plantel, sumando 8 goles y 9 asistencias. Además, que ya recuperaron a Rodrigo Ureña, una pieza vital en el mediocampo.

Por su parte, ADT buscará hacerse fuerte en la altura de Tarma ante Universitario, luego de descansar la fecha pasada del Torneo Clausura. El equipo tarmeño empató 2-2 con Ayacucho FC y quiere volver al triunfo ante su gente para poder seguir optando a conseguir un lugar en la Copa Sudamericana 2026.

ADT busca hacer respetar su localía y seguir firme en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana.

No obstante, el cuadro ahora dirigido interinamente por Cristian Ruggeri afrontará bajas importantes: Adrián Fernández, Víctor Cedrón, Gustavo Dulanto y Carlos Grados. Por lo que tendrán un equipo parchado y apelarán al factor de altura para poder sacar una ventaja.

Universitario vs ADT: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; José Carabalí, César Inga, Jairo Concha, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes; Jairo Vélez y Álex Valera.

ADT: Éder Hermoza; John Narváez, Jhair Soto, Gu-rum Choi, Fernando Bersano; Ademar Robles, Ángel Pérez, Gerson Barreto, Carlos Cabello, Joao Rojas; Mauro Da Luz.

Universitario vs ADT: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Universitario se perfila como el ligero favorito para llevarse la victoria ante ADT en esta jornada 16 del Torneo Clausura. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas para que realices tu mejor jugada:

Apuestas Universitario Empate ADT Betsson 2.32 3.20 3.00 Betano 2.45 3.35 3.15 Bet365 2.37 3.10 3.00 1xBet 2.63 3.54 3.12

Últimos partidos de Universitario

23/10/2025: Sporting Cristal 0-1 Universitario

20/10/2025: Universitario 2-1 Ayacucho FC

5/10/2025: Universitario 3-0 Juan Pablo II

1/10/2025: Alianza Atlético 0-2 Universitario

27/09/2025: Universitario 3-2 Cusco FC

Últimos partidos de ADT

12/10/2025: Ayacucho FC 2-2 ADT

04/10/2025: ADT 3-2 Sporting Cristal

30/09/2025: Juan Pablo II 1-1 ADT

26/09/2025: ADT 1-0 Alianza Atlético

22/0)/2025: Cusco FC 0-2 ADT

Universitario vs ADT: últimos enfrentamientos

20/06/2025: Universitario 5-0 ADT

19/10/2024: Universitario 2-1 ADT

03/05/2024: ADT 2-0 Universitario

16/08/2023: ADT 2-0 Universitario

18/03/2025: Universitario 3-1 ADT

Universitario vs ADT: estadio

El partido entre Universitario vs ADT está programado a jugarse en el Estadio Unión Tarma, recinto ubicado a 3 053 m.s.n.m. Este escenario cuenta con una capacidad de 9 100 espectadores.