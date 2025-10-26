Jean Ferrari dejó inesperado mensaje tras el tricampeonato de Universitario: "Ahora..."

¡Sorpresa! Jean Ferrari es el actual director general de la Federación Peruana de Fútbol y debe centrarse en el bienestar de la selección peruana y todos los clubes de la Liga 1, por igual y sin favoritismos. Sin embargo, el conocido personaje sorprendió a muchos hinchas tras dejar un fuerte mensaje en sus redes sociales luego del tricampeonato de Universitario de Deportes en el balompié nacional.

A través de su cuenta oficial de 'X', el ex administrador deportivo de la 'U' no pasó por alto el trabajo y logro de sus antiguos compañeros institucionales, dejando un emotivo mensaje y dejando claro que su etapa en la tienda crema ya terminó y ahora le corresponde pensar en la Blanquirroja de cara a los nuevos retos.

"Ha sido un año complejo, con toma de decisiones dofíciles, pero con la convicción que siempre se puede ser mejor. Hoy veo a la 'U' de lejos y me llena de orgullo. Felicitaciones a todos por este gran logro. Ahora el reto es más grande porque es por nuestro amado Perú, vamos por la gloria", precisó Jean Ferrari en redes sociales.

Jean Ferrari ahora forma parte de la FPF.

De inmediato, los hinchas de Universitario le agradecieron por haber formado parte del club y por todo lo que hizo dentro a lo largo de estos años. Vale precisar que, exactamente por haber sido miembro de la 'U' y ahora estar en la FPF, muchos hinchas de otros clubes creen que hay cierto favoritismo hacia los merengues. No obstante, el exfutbolista siempre ha indicado que desde que se encuentra en la Federación vela por los intereses de todos los equipos por igual.

Títulos de Jean Ferrari en Universitario

Como administrador deportivo, Jean Ferrari marcó un antes y después en Universitario de Deportes, logrando salir campeón tanto de la Liga 1 2023 como 2024. Además, si hablamos de torneos cortos, se hizo con el Torneo Clausura 2023, Torneo Apertura 2024, Torneo Clausura 2024, y Torneo Apertura 2025. Sin duda es un personaje que se ha metido en la historia de los merengues.