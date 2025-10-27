- Hoy:
Conmebol le deja inesperado mensaje a Alianza Lima tras tricampeonato de la 'U': "Clásico de..."
En medio de los festejos de Universitario, la Conmebol se dirigió directamente a Alianza Lima para dejarle un inesperado mensaje a nivel continental.
Alianza Lima recibió mensaje de la Conmebol en medio de lo que fue la celebración de Universitario por obtener el tricampeonato. Los 'íntimos' quedaron sin chances del Torneo Clausura y ahora su gran objetivo es ser "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es por ello, que el ente sudamericano le dejó firme publicación a los blanquiazules en redes sociales.
Resulta, que oficialmente Alianza Lima logró su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Si bien aún falta definir desde qué fase arrancará su participación a nivel internacional, la Conmebol felicitó públicamente a los blanquiazules por seguir manteniéndose en la órbita del fútbol sudamericano.
A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores presentó a Alianza Lima como un equipo "clásico" que suele estar en estas competencias. Como se recuerda, este 2025 ha sido de buenos marcadores para los blanquiazules, quienes superaron a grandes rivales para soñar con la gloria.
"Un clásico de la Conmebol Libertadores. Alianza Lima estará presente en la edición 2026", escribió la Conmebol en la cuenta oficial de la Copa Libertadores.
Conmebol anuncia presencia de Alianza Lima a la Copa Libertadores 2025.
Alianza Lima y el camino para ser "Perú 2"
Tras asegurar su presencia entre los cuatro mejores del Acumulado, ahora Alianza Lima buscará ser segundo en la clasificación para esperar la llave de los equipos que queden tercero y cuarto. Los Playoffs indican que serán partidos de ida y vuelta, por lo que los blanquiazules tratarán de conseguir el pleno de victorias y soñar con competir para estar en la máxima competencia continental desde la fase de grupos.
