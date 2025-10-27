Ex Alianza Lima impacta con fuerte mensaje tras el tricampeonato de Universitario: "Y dale U..."

Con goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera, Universitario ganó 2-1 a ADT de Tarma por la jornada 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, con lo cual, se proclamó oficialmente como tricampeón del fútbol peruano. Por su parte, en medio de todo el festejo tras haber logrado un nuevo título en su historia, un ex Alianza Lima demostró todo su hinchaje por el elenco estudiantil.

Ex Alianza Lima festejó el tricampeonato de Universitario ante ADT

Jairo Concha, es una de las figuras más importantes en la ofensiva del equipo crema esta temporada, y así lo grafica su gran actualidad deportiva. En esa línea, luego de la victoria del cuadro de Jorge Fossati en suelo tarmeño el futbolista utilizó sus redes sociales para compartir un cálido pronunciamiento.

"Gracias a Dios se logró el objetivo, disfruten cremas, Y dale U toda la vida", precisó el volante ofensivo a través de una reciente historia que difundió en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación de Jairo Concha tras el tricampeonato de Universitario/Foto: Instagram

Horas después, el popular 'Jairoco' subió un efusivo video en el que se lo aprecia demasiado feliz de haber sumado un nuevo título nacional al lado de Hugo Ancajima y Paolo Reyna. Además, también compartió una firme descripción. "¿Y cómo celebra un tricampeón?", añadió.

Números de Jairo Concha con Universitario de Deportes este 2025

El jugador de 26 años viene disputando oficialmente 40 compromisos con camiseta crema por el Torneo Apertura, Clausura y Copa Conmebol Libertadores. A su vez, en base a su buen desempeño también registra 9 goles, 10 asistencias, y un promedio de 2561 minutos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jairo Concha en Universitario?

Luego de anunciarse su llegada para la temporada 2024, el mediocampista ofensivo estampó su rúbrica con el cuadro estudiantil hasta diciembre de 2026. Lo que significa que, aún tiene contrato por toda la próxima campaña.