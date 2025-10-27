Mr. Peet dio rotundo mensaje tras el tri de Universitario y tuvo firme concepto de Valera: "Es un..."

Universitario es tricampeón nacional de la temporada 2025, tras derrotar 2-1 a ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Después de la celebración, el periodista deportivo Peter Arévalo analizó el triunfo de los cremas en condición de visitantes. Asimismo, habló respecto al nivel que mostraron varios de los futbolistas.

Mr. Peet se pronunció tras el tricampeonato de Universitario ante ADT

Durante la reciente edición del programa de Youtube, 'Madrugol', el comunicador aseguró que el cuadro de Jorge Fossati fue un justo vencedor del partido, ya que superaron ampliamente al conjunto tarmeño en el trámite del encuentro.

Universitario salió tricampeón en Tarma tras vencer 2-1 a ADT por el Clausura/Foto: Sebastián Blanco - URPI-LR

"Lo ha ganado más fácil de lo que se pensaba iba a ser el partido en Tarma, pero hasta cuando uno habla de las carencias de los rivales puede parecer que le está quitando mérito al título de Universitario y la verdad es que Universitario fue muy superior a ADT en lo futbolístico y en lo físico", dijo Mr. Peet.

En esa línea, el narrador deportivo resaltó de gran manera la personalidad que tuvo todo el equipo frente al 'Vendaval Celeste' y más aun para la segunda mitad donde la 'U' consigue quedarse con el tricampeonato gracias al tanto que marcó el delantero Álex Valera.

"Al encontrar a un equipo muy bien parado, ADT empezó a lanzar balones afuera. El 1-0 hace que lleguen al descanso con ventaja para ADT. En el segundo tiempo Universitario sale a buscar el partido, ADT nunca pudo inquietar a Universitario, nunca el partido estuvo cerca de ver el segundo gol de ADT, al contrario siempre estuvo más cerca el empate. Era un aviso que Universitario salió con una actitud distinta", agregó.

Para sentenciar, Mr. Peet habló directamente de 'Valegol' y afirmó que es un futbolista determinante en el elenco crema sobretodo en su función de '9' neto. Además, no dudó en destacar la labor que tuvieron Andy Polo junto con Martín Pérez Guedes y finalmente cuestionó el rendimiento de Jairo Concha y José Rivera quienes tuvieron minutos desde el arranque del partido.

"El jugador más importante termina siendo Valera que no es un generador es un finalizador. Jairo Concha no tuvo un buen partido. Y el 'Tunche' Rivera es un jugador que por las características físicas que tiene cuando ingresa y encuentra a los defensores cansados, te marca la diferencia, pero cuando arranca de cero no. Universitario tiene a Pérez Guedes que cuando está junto a Polo, esa banda es de temer, no solamente marcando sino pasando al ataque", sentenció.