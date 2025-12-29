Federico Girotti rompió su silencio y dio un rotundo comentario sobre Alianza: "Con..."

Alianza Lima tiene a su nuevo delantero para disputar la Liga 1 de la temporada 2026. Por ello, Federico Girotti tuvo que viajar hasta Lima para hacer las pruebas médicas y después firmar su contrato, para luego ser oficializado por el club íntimo. Antes de esto, el argentino fue entrevistado y dejó sus primeras impresiones sobre el equipo blanquiazul.

Federico Girotti dio sus primeras palabras siendo jugador de Alianza Lima

En una breve comunicación con el medio Jax Latin Media, Girotti rompió su silencio para manifestarse sobre Alianza Lima en medio de su llegada a la capital peruana.

Entre sus primeros comentarios como jugador íntimo, el delantero argentino dejó en claro que se siente muy bien y está feliz de ser un nuevo futbolista blanquiazul.

Video: Jax Latin Media

"Muy contento, con mucha ilusión", fueron las inéditas palabras de Federico Girotti cuando le consultaron qué se siente al formar parte de Alianza Lima de cara a la Liga 1 del 2026.

De esta forma, el delantero argentino que tuvo paso por River Plate y Talleres tuvo su primer acercamiento a la prensa peruana. Sin embargo, tendrá una presentación oficial en la que hablará más acerca de este gran paso en su carrera.

¿Hasta cuándo firmó Federico Girotti por Alianza Lima?

Alianza Lima compró el 50% del pase de Federico Girotti de Talleres de Argentina por una inversión de US$1,5 millones. El contrato que el cuadro íntimo le ofreció al delantero argentino es por 3 años, por lo que se extenderá hasta finales del 2028.

Las estadísticas de Federico Girotti en Talleres

El jugador de 27 años disputó la Liga Profesional Argentina en CA Talleres. En este club, antes de su llegada al cuadro blanquiazul, disputó 37 encuentros oficiales entre el torneo argentino y la Copa Libertadores, donde anotó solamente 4 goles.