Christian Cueva manda particular mensaje contra personaje anónimo: "Siempre fuiste malo"

¡Sorpresa! Christian Cueva, que hace poco dio de qué hablar por una discusión en redes sociales con Renato Tapia, sorprendió con un fuerte mensaje mediante sus redes sociales. El volante, mundialista con la selección peruana, ahora ha impactado a todos sus seguidores debido a que se dirigió a un personaje totalmente anónimo. ¿Qué sucedió?

Como muchos saben, hace unas semanas 'Aladino' fue tendencia por defender a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de los comentarios lanzados por el ex Celta de Vigo. Ahora, cuando todo parecía haberse calmado, el mediocampista de Juan Pablo II generó nuevamente controversia y esta vez por llamar "malo" a un personaje que no quiso revelar, ya que únicamente puso la inicial de su nombre.

"R...siempre fuiste malo jajaja", precisó Christian Cueva a través de su Instagram. Como se aprecia, no sale el nombre directo de la otra persona en cuestión; sin embargo, hay quienes creen que se trata de Renato Tapia debido a que es la última persona con la inicial 'R' con quien el ex Alianza Lima tuvo un momento incómodo.

Christian Cueva y un fuerte mensaje para alguien anónimo.

¿Cuándo debuta Christian Cueva en la Liga 1?

Tras haber regresado de Emelec, en Ecuador, Christian Cueva estampó su firma por Juan Pablo II de la Liga 1. El club de Chongoyape cursa su segunda campaña en la máxima división del fútbol peruano y debutará en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 31 de enero en Lambayeque, es decir en condición de local.

El partido de estreno para 'Aladino' con su nueva camiseta será ante FC Cajamarca en el Complejo Deportivo Juan Pablo II y el cuadro 'papal' es candidato a llevarse el triunfo por tener más experiencia en primera. No obstante, los cajamarquinos tienen grandes figuras en su arsenal como lo son Hernán Barcos y Pablo Lavandeira.