¡Atención, Perú! Conmebol y FIFA definieron el número de cupos para clasificar al Mundial 2030

Conmebol y FIFA preparan en breve las próximas competencias oficiales de las selecciones absolutas de cara al Mundial 2030. Como se conoce, la siguiente edición del magno torneo de fútbol tendrá como anfitriones a Argentina, Uruguay y Paraguay; por lo que ha generado mucha expectativa en cuanto al número de cupos para las siguientes Eliminatorias Sudamericanas.

Conmebol y FIFA definen el número de cupos al Mundial 2030

LÍBERO pudo conocer, de primera mano, que el número de cupos para el Mundial 2030 será de 6.5 para Conmebol, misma cantidad que se estableció para la Copa del Mundo 2026 con las 10 selecciones participantes.

¿Qué pasará con Argentina, Uruguay y Paraguay? El formato de la competencia será en la modalidad "Todos contra todos" y se jugarán 18 jornadas entre las 10 selecciones representativas de la Conmebol. Los seis primeros accederán directamente a la Copa del Mundo, mientras que el séptimo lugar jugará el repechaje. No obstante, ya existe tres boletos por las escuadras anfitrionas.

Mundial 2030 tendrá como sedes a Paraguay, Argentina y Uruguay en Sudamérica. Foto: FIFA.

Por ejemplo, si Argentina y Uruguay son primero y segundo, respectivamente, y Paraguay queda décimo en la tabla de posiciones, igual avanzarán los guaraníes al Mundial junto a los albicelestes y charrúas. Los 3.5 cupos restantes los ocuparán las selecciones mejor ubicadas, exceptuando a Argentina, Uruguay y Paraguay que están competir a todo nivel en las Eliminatorias 2030, ya que la tabla final determinará a los clasificados a la Nations League que se disputará a nivel mundial.

¿Cómo Conmebol garantiza competencia en las Eliminatorias 2030?

Si bien Argentina, Uruguay y Paraguay ya cuentan con su presencia en la Copa del Mundo 2030, están obligadas a jugar las Eliminatorias 2030, ya que la tabla final determinará a los clasificados a la Nations League que se disputará a nivel mundial.

Y es que este certamen internacional permitirá ver el desempeño de las selecciones sudamericanas con las Top de Europa como España, Alemania, Italia, Francia, entre otros. Por si fuera poco, la clasificación de las escuadras Conmebol a este torneo determinará un fuerte y astronómico monto a las federaciones.

Cupos de Conmebol para clasificar a la Nations League

Los clasificados de Sudamérica a la Nations League se determinará en base a cómo quede la tabla de las Eliminatorias Conmebol 2030. En este caso, serán 7.5 los cupos para avanzar al certamen a nivel mundial, por lo que es claro que todas las 10 selecciones de Sudamérica buscarán a como de lugar estar, como mínimo, entre los ocho primeros de las clasificatorias.