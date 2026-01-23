0

Medio argentino calificó a Alianza Lima como rival de Messi: "Un club convulsionado por..."

Prestigioso medio argentino calificó duramente a Alianza Lima tras las denuncias a Zambrano, Peña y Trauco; ya que ahora será el rival de Lionel Messi.

Francisco Esteves
Alianza Lima recibió áspero calificativo.
Alianza Lima recibió áspero calificativo. | Foto: Alianza Lima - X.
La indisciplina de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña ha dado de qué hablar a nivel internacional, ya que Alianza Lima es uno de los clubes más importantes de Sudamérica y dentro de poco vivirá un evento histórico. Resulta que, este sábado 24 de enero los íntimos recibirán a Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026, y un prestigioso medio argentino calificó duramente al cuadro de Matute por los últimos hechos que han dado la vuelta al mundo: las denuncias contra sus jugadores por agresión.

Alianza Lima perdió mucho dinero.

Mientras las autoridades siguen investigando la demanda de una joven argentina en contra de los tres elementos nacionales, el club de La Victoria decidió separarlos del plantel de forma indefinida y no estarán para el duelo contra Lionel Messi y compañía. En ese sentido, desde la nación albiceleste el portal El Gráfico dejó un contundente comentario sobre el elenco de Pablo Guede, resaltando el escándalo en el que se encuentra envuelto.

"El debut de Messi en 2026, entre tensiones y problemas. El '10' jugará con Inter Miami el primer amistoso de pretemporada frente a Alianza Lima, un club convulsionado por las denuncias de abuso contra tres jugadores", indicó el mencionado medio de comunicación mediante su cuenta oficial de 'X', generando una enorme cantidad de comentarios por parte de los hinchas íntimos.

Asimismo, El Gráfico también resaltó el cambio de horario de la Noche Blanquiazul y lo que sucedió entre los hinchas de Alianza Lima y algunos jugadores. "Es este sábado, en Lima, con cambio de horario por motivos de seguridad: será a las 19.00 horas (de Argentina) en vez de a las 22.00 horas. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron apartados del plantel, mientras que un grupo de hinchas discutió con algunos futbolistas", agregó el ya nombrado portal internacional.

Alianza Lima

El Gráfico y el mensaje sobre Alianza Lima.

Alianza Lima vs. Inter Miami: hora y dónde ver

El horario del partido recientemente fue modificado y ahora iniciará a las 17.00 horas de Perú, y ya no a las 20.00 horas como se tenía pactado inicialmente. Asimismo, la transmisión del duelo internacional será mediante la señal de Latina y L1 MAX para todo el territorio nacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano