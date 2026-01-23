Alianza Lima vive uno de los momentos más graves del 2026 luego de que confirmaran que Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano cometieron un acto de indisciplina en medio de la Serie Río de La Plata y además fueron denunciados por presunto abuso sexual. Tras ello, la Copa Libertadores salió al frente para dar un mensaje directo al club íntimo.

Copa Libertadores envió mensaje directo a Alianza Lima en medio de la denuncia e indisciplina

La cuenta oficial de la Copa Libertadores comentó a través de sus redes sociales que Alianza volverá a participar en la edición 2026 para disputar el certamen desde la fase 1.

"¡Otro año histórico para Alianza Lima! El equipo se estrena en la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores", así se puede leer en la publicación de la 'Gloria Eterna'.

Este post se da luego de que el equipo íntimo vive un tenso momento al haber confirmado indisciplina por parte de Zambrano, Peña y Trauco y además al estar envuelto en una denuncia por presunto abuso sexual.

Video: Copa Libertadores

De esta forma, la CONMEBOL Libertadores confirmó la participación de Alianza Lima en la edición 2026, donde tendrá que eliminar a 2 de Mayo de Paraguay para acceder a la Fase 2.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco cometieron indisciplina y fueron denunciados

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco cometieron acto de indisciplina luego de hacer ingresar a mujeres en la concentración del hotel en Uruguay.

Tras ello, una joven argentina de 22 años formalizó una denuncia en contra de los tres futbolistas mencionados por presunta violencia sexual en una habitación.