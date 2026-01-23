¿Ya no juega? Lionel Messi dejó fuerte mensaje antes de enfrentar a Alianza Lima : "Los..."

Inter Miami viajó a Perú para enfrentarse a Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026, en un partido amistoso que se llevará a cabo este sábado 24 de enero. Bajo esa premisa, Lionel Messi sorprendió a todo el mundo enviando un fuerte mensaje sobre su presentación en el Estadio Alejandro Villanueva. ¿Qué dijo el argentino?

Mediante un video filtrado en las redes sociales, el ex Barcelona de España y PSG de Francia se dirigió a todos los hinchas del cuadro dirigido por Pablo Guede. El delantero argentino promocionó el compromiso amistoso y le dijo a todos los aficionados que pronto se encontrarán en la capital peruana, generando así mucha emoción en el pueblo peruano.

"Hola, Perú. Nos vemos en Lima. El Champions Tour inicia. Nos vemos ahí", indicó Lionel Messi a solo un día de que Alianza Lima reciba al Inter Miami en Matute. Recordemos que, junto a la 'Pulga' también están viajando otras estrellas del fútbol como lo son Rodrigo De Paul y Luis Suárez, por lo que la fiesta en La Victoria está prácticamente asegurada.

Alianza Lima vs. Inter Miami: nuevo horario y dónde ver

El horario del partido recientemente fue modificado. Para molestia de los hinchas, Alianza Lima notificó que el duelo con el Inter Miami de Lionel Messi iniciará a las 17.00 horas de Perú, y ya no a las 20.00 horas como se tenía pactado inicialmente. Asimismo, la transmisión del duelo internacional será mediante la señal de Latina y L1 MAX para todo el territorio nacional.

Alianza Lima vs. Inter Miami: posibles alineaciones

Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Josué Estrada, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Inter Miami: Matías Marín; Facundo Mura, Maxi Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, David Ayala; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti.