¿Cancelado? Inter Miami tomó decisión sobre el partido con Alianza Lima por la Noche Blanquiazul

¡Atención! Este sábado 24 de enero se jugará la Noche Blanquiazul 2026 y Alianza Lima presentará a todo su plantel para la presente temporada, para luego cerrar con broche de oro la jornada enfrentando al Inter Miami. En ese contexto, recientemente se confirmó un cambio de horario para el compromiso amistoso y ahora los rosados tomaron una firme decisión.

PUEDES VER: Alianza Lima hace anuncio que sorprende a hinchas tras escándalo por indisciplinas

Mediante su cuenta oficial de 'X', el elenco de Orlando confirmó que ya se encuentran viajando rumbo a Lima para afrontar el emocionante duelo internacional en el Estadio Alejandro Villanueva. En las imágenes que compartieron se pudo notar un enorme detalle que llamó mucho la atención, sobre todo porque lo lucen los principales futbolistas del elenco comandado por Javier Mascherano.

Resulta que Inter Miami tomó la decisión de darle a todos sus jugadores la misma indumentaria: un polo blanco con la palabra 'Miami' en color rosa. Asimismo, a cada uno le brindó una camisa de manga larga en tonalidad negra, aunque el único que la lució puesta fue Rodrigo De Paul. De esta forma, todos los elementos del cuadro rosado quedaron listos para enfrentarse con Alianza Lima.

Inter Miami viajó así a Perú.

Noche Blanquiazul 2026: nuevo horario y dónde ver

El partido entre Alianza Lima e Inter Miami ya no será a las 20.00, sino a las 17.00 horas de Perú. Esto debido a un pedido de las autoridades para que la Policía Nacional se despliegue correctamente a lo largo de la jornada, ya que ese mismo día también juegan Universitario ante la Universidad de Chile en la Noche Crema. Asimismo, la transmisión estará a cargo de Latina y L1 MAX.

Bajas de Alianza Lima para la Noche Blanquiazul

Los dos futbolistas que serán presentados junto al plantel, pero no jugarán porque siguen con molestias, son Kevin Quevedo y Fernando Gaibor. Sin embargo, hay otros tres elementos que ni siquiera estarán en Matute este sábado 24 de enero debido a un fuerte tema de indisciplina. Ellos son Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, que tras la denuncia en su contra fueron separados indefinidamente de la institución victoriana.