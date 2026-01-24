Bassco Soyer, ex Alianza Lima, brilla en Portugal: anotó espectacular gol para el Gil Vicente

Los diferentes clubes del mundo siempre están siguiendo de cerca los jugadores que surgen en Alianza Lima. A pesar de no tener oportunidades en el primer equipo, afortunadamente sí las tienen en el exterior. Uno de los casos más recientes es el de Bassco Soyer, quien poco o nada se pudo verlo con los colores blanquiazules y ahora triunfa en el extranjero.

Bassco Soyer dejó Alianza Lima con el objetivo de triunfar y así lo está haciendo. El presente del jugador peruano ilusiona y sigue demostrando fecha a fecha que es un ficha de gol garantizada. Su primera experiencia en el extranjero es en el Gil Vicente, donde se está desempeñando en el equipo de la sub-23.

Bassco Soyer, ex Alianza Lima, triunfa en Portugal

Lamentablemente, el gol de Bassco Soyer surgió solamente para el descuento, ya que su equipo perdió 3-1 ante SC Farense. Sin embargo, el gol anotado por el peruano sirvió para dejar en claro que llegó al club a demostrar que tiene mucho para ofrecer.

Con su última anotación, el exfutbolista de Alianza Lima suma un total de seis goles en lo que va de la Liga Revelação y cuatro de ellos han llegado este 2026. Como se recuerda, Bassco Soyer realizó su debut en la selección peruana donde pudo marcar uno de los goles ante Bolivia en el amistoso en Chincha.

Las destacadas actuaciones de Bassco Soyer en Gil Vicente han hecho que la prensa siga de cerca su evolución y logre destacarlo como una de las revelaciones del equipo portugués. Su aparición en el primer equipo sería cuestión de tiempo para que se afiance en la titularidad.