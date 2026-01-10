Bassco Soyer brilla en Portugal con espectacular doblete en triunfo del Gil Vicente

No hay que perderle el rastro a Bassco Soyer, parece que está destinado a ser una de las figuras del fútbol peruano en los próximos años. Desde que salió de Alianza Lima en busca de nuevas oportunidades, todo le está saliendo bien. Hasta debutó con la Selección Peruana, marcando su primer gol ante Bolivia.

Ahora nuevamente ha vuelto a ser tendencia en Portugal. Bassco Soyer viste la camiseta del Gil Vicente, pero no está con el primer equipo, sino con la Sub 23. Si bien ya ha entrenado con el primer equipo, viene jugando en la Liga Revelaçao para ganarse un lugar fijo y disputar la primera división de Portugal. Hoy anotó un doblete en la victoria 3-1 de Gil Vicente Sub 23 sobre Unión Leiria.

Con este doblete, desde su llegada a Portugal ya registra 4 goles en la temporada. Todavía tiene 19 años, así que tiene tiempo para seguir explotando su potencial. Quizás lo ideal era que tenga más continuidad en Alianza Lima, pero no tenían preferencia por los jugadores más experimentados. Hoy Soyer encontró la regularidad que buscaba.

Ya se estrenó con gol en primera

No pudo ser campeón con los blanquiazules, pero si tuvo la chance de anotar un gol en la Liga 1 con el equipo de sus amores. Fue el primer gol que anotó en primera división. Le tocó hacerlo ante Alianza Universidad en Matute. Bassco Soyer ha declarado en múltiples oportunidades que Alianza Lima es el equipo de sus amores.

Paolo Guerrero es su ídolo

“Todos quisiéramos un Paolo para toda la vida porque es un goleador increíble, pero así es esta carrera y por eso hay que disfrutarla día a día”, comentó Bassco Soyer tras enterarse del retiro de Paolo Guerrero a finales de 2026. Anteriormente reconoció que es su ídolo y que lo ayudó antes de irse a jugar a Europa.