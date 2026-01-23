¿A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?
Alianza Lima se medirá ante Inter Miami en el Noche Blanquiazul 2026 este sábado 24 de enero. Conoce el horario confirmado del amistoso y la presentación del plantel de Pablo Guede.
Alianza Lima tendrá la presentación oficial de su plantel este sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva y posterior a ello jugará un partido amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi. En el que será el primer duelo de los 'blanquiazules' en Matute bajo el mando de Pablo Guede.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Inter Miami?
El duelo entre Alianza Lima vs Inter Miami estuvo programado para realizarse este sábado 23 desde las 8.00 p. m. sin embargo, hubo cambios y finalmente el encuentro se realizará a las 5.00 p. m. de acuerdo al horario peruano. Sigue la lista de horario.
- México: 4:00 p.m.
- Perú: 5:00 p.m.
- Ecuador: 5:00 p.m.
- Colombia: 5:00 p.m.
- Bolivia: 6:00 p.m.
- Venezuela: 6:00 p.m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 6:00 p.m.
- Argentina: 7:00 p.m.
- Brasil: 7:00 p.m.
- Uruguay: 7:00 p.m.
- Paraguay: 7:00 p.m.
- Chile: 7:00 p.m.
Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul
Alianza Lima se prepara para una noche especial en Matute. El cuadro blanquiazul recibirá a Inter Miami en un partido amistoso que promete captar la atención de todos los hinchas, no solo por el rival internacional, sino también por el momento en el que se disputará, a pocos días del inicio de la Liga 1 2026.
Alianza Lima vs Inter Miami en la Noche Blanquiazul.
El conjunto estadounidense llegará a Lima como campeón vigente de la MLS y con una constelación de figuras en su plantel. Entre los nombres más atractivos destacan Lionel Messi y Rodrigo de Paul, además del joven argentino Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia, quienes formarán parte de una delegación que buscará dejar huella en su visita al estadio Alejandro Villanueva.
Para Alianza Lima, este encuentro será una prueba clave antes del debut oficial en el torneo local. El técnico Pablo Guede aprovechará la ocasión para evaluar el funcionamiento del equipo y observar de cerca a sus recientes incorporaciones, como Luis Ramos y Jairo Vélez, en un escenario exigente y ante un rival de jerarquía.
Alianza Lima vs Inter Miami: posibles alineaciones
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Jhoao Velasquez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Inter Miami: Rocco Ríos; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Baltasar Rodríguez, Sergio Reguilón; Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Noah Allen, Lionel Messi y Tyler Hall.
