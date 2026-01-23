Abogado de Sergio Peña admite presencia de mujeres y bebidas alcohólicas en concentración de Alianza

0
Defensa de Sergio Peña brindó su versión sobre la denuncia por agresión sexual en su contra, además reconoció que hubo ingesta de alcohol en la pretemporada de Alianza Lima.

Abogado de Sergio Peña manifestó la versión del jugador.
Abogado de Sergio Peña manifestó la versión del jugador. | composición Líbero
A través de su defensa legal, Sergio Peña volvió a referirse a la grave denuncia por violación sexual que lo involucra junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. El abogado del futbolista de 30 años, negó de manera tajante cualquier participación en la presunta agresión contra una mujer de 22 años, aunque admitió que durante la concentración de Alianza Lima consumieron bebidas alcohólicas.

Alianza Lima separó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de forma indefinida

En el programa 'Siempre a las 8' de El Comercio, Juan Peña, abogado de Sergio Peña, reafirmó la inocencia del exjugador del Malmö y sostuvo que este estuvo presente en el lugar de los hechos, aunque aseguró que no presenció ningún acto que configure el delito de violación por parte de sus compañeros.

"Sí (Peña reconoce que estaba en la habitación). La habitación era de las chicas, esas chicas estaban hospedadas en el hotel, ellas los invitan a entrar a la habitación. Lamentablemente, estuvo en la habitación en un momento donde no debió estar. No habría agresión por dos cosas, porque ella nunca se resistió, siempre hubo consentimiento", explicó el representante legal.

Asimismo, el abogado insistió en que Sergio Peña no puede ser señalado responsable por asistir al evento que terminó siendo denunciado por hechos que desconoce y niega tajantemente. Eso si, reconoce que consumieron alcohol durante la pretemporada de Alianza Lima en la gira por la competencia de la Serie Río de La Plata.

"Lo que ella (la denunciante) dice es que estaba en un estado de inconciencia, dice que habían tomado, pero no sabemos el nivel de lo que habían tomado. (Sergio Peña) me ha dicho que ninguna de las cinco personas que estaba en la habitación estaba en estado de inconciencia", declaró.

Juan Peña añadió: "Él no vio todo. Pero ha visto que dos personas se están dando muestras de afecto y él no ve que ninguna de las partes se está resistiendo porque si él ve que algunas de las personas sea hombre o mujer se resiste, evidentemente va a tomar cartas en el asunto. Él no ve eso en la situación… Por eso es que él se retira".

Finalmente, aseguró que tiene la certeza de que no encontrarán pruebas de ADN de Sergio Peña en ninguna de las pruebas que la joven de 22 años ha presentado como prueba de la agresión.

