¿A qué hora juega Universitario vs U de Chile por la Noche Crema 2026?

Todo listo para el partido entre Universitario vs U de Chile por la "Noche Crema 2026". Ambos elencos se verán cara a cara en el Estadio Monumental de Ate este sábado 24 de enero, por lo que los hinchas 'merengues' están a la expectativa de ver este compromiso internacional que demostrará cómo se desempeña el plantel al mando de Javier Rabanal. Conoce el horario oficial de este choque para interés de los seguidores del tricampeón peruano.

¿A qué hora juega Universitario vs U de Chile?

El partido entre Universitario vs U de Chile por la "Noche Crema 2026" inicia a partir de las 20:45 horas locales (01:45 horas GMT) en el Estadio Monumental de Ate. Este encuentro será clave para los dos instituciones, quienes se van alistando para sus duelos oficiales de la presente temporada. Conoce los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19:45 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:45 horas

Venezuela, Bolivia: 21:45 horas

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay: 22:45 horas

Cronograma de la Noche Crema 2026

Revisa al detalle los horarios establecidos para la Noche Crema 2026 en el que Universitario presentará a su plantel a sus millones de aficionados:

Apertura de puertas- Activaciones y patio de comidas | 17:00 horas

DJ y activaciones con las tribunas | 17:30 horas

Presentación de disciplinas deportivas | 18:00 horas

Show de drones y luces | 19:00 horas

Show central: Los Caligaris | 19:20 horas

Presentación del plantel 2026 | 19:40 horas

Inicio del partido | 20:45 horas

Show medio tiempo: Los Caligaris | 20:30 horas

Fin del evento | 23:00 horas

Vale precisar, que para aquellos hinchas de Universitario que no logren conseguir entrada para ver al equipo ante U de Chile en un amistoso internacional, podrán sintonizarlo mediante la señal de transmisión de TV Perú, canal del estado. De esta manera, no hay excusa para perderse este vital encuentro.