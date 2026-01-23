¿Dónde ver Universitario vs. U de Chile EN VIVO por la Noche Crema 2026?

El actual tricampeón del fútbol peruano se estrena en el Estadio Monumental. Universitario de Deportes recibirá a la Universidad de Chile este sábado 24 de enero por la Noche Crema 2026, evento donde el cuadro merengue presentará oficialmente a su plantel para la temporada 2026. En ese sentido, te contamos dónde y en qué canal ver EN VIVO el partido amistoso internacional.

La 'U' se reencontrará con su hinchada y mostrará a todos sus fichajes en acción, esto con el objetivo de quedar fino para su debut en la Liga 1 la próxima semana. Por ello, todos los aficionados de Ate quieren ver a su elenco desempeñarse de la mejor manera y esperan un triunfo sobre los 'Azules' en casa.

¿Dónde ver Universitario vs. U de Chile EN VIVO?

La transmisión del partido entre Universitario de Deportes vs. Universidad de Chile EN VIVO será mediante la señal de TV Perú para todo el territorio nacional. Vale precisar que este canal es totalmente de señal abierta y es el único que llevará la Noche Crema a las distintas pantallas de todos los hinchas merengues.

¿Cómo ver Universitario vs. U de Chile vía streaming?

En caso quieras ver el partido entre Universitario vs. Universidad de Chile por la Noche Crema 2026 EN VIVO ONLINE a través de la cuenta oficial de TV Perú en YouTube. Esto es totalmente gratis y cualquier persona con internet en su móvil o televisor podrá ver al equipo de Javier Rabanal sin problema alguno.

Universitario vs. U de Chile: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Hugo Ancajima, José Carabalí, Edison Flores, Álex Valera.

U de Chile:Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni, Lucas Romero, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Javier Altamirano, Lucas Assadi, Octavio Rivero.