Universitario cambia de último momento el horario del partido con U de Chile por la Noche Crema 2026

No falta mucho para vivir el gran evento de la "Noche Crema 2026" en el que se presentará al primer equipo de Universitario de Deportes. El actual tricampeón del fútbol peruano se medirá ante U de Chile en el Estadio Monumental de Ate, pero ahora se ha confirmado el cambio de horario para el inicio del encuentro.

Cambio de horario del partido Universitario vs U de Chile

A tempranas horas del jueves 22 de enero, Universitario de Deportes informó a su fiel hinchada el cronograma de la "Noche Crema 2026", en el que se modifica el horario del partido de ante U de Chile de 20:00 horas a 20:45 horas locales (01:45 horas GMT). De esta manera, los hinchas deberán tomar precauciones para no perderse ningún detalle de este magno evento en Ate.

Un dato adicional al duelo entre Universitario vs U de Chile es que habrá un show de medio tiempo a cargo de Los Caligaris, por lo que el cierre del partido y de la "Noche Crema 2026" está estimada hasta las 23:00 horas locales.

Universitario anuncia cambio de horario del partido ante U de Chile.

Universitario de Deportes viene de afrontar un total de dos partidos amistosos previo a este choque ante U de Chile. Los dirigidos por Javier Rabanal se midieron en Campo Mar ante Sport Boys, en el que cayeron por un global de 1-0. En el caso de FBC Melgar, los cremas afrontaron su amistoso en el Estadio Monumental y se llevaron la victoria por 3-2 en el marcador general de todos los tiempos disputados.

¿Cuándo es la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 que tendrá el partido amistoso entre Universitario vs U de Chile en el Estadio Monumental se llevará a cabo este sábado 24 de enero a partir de las 20:45 horas que inicia el cotejo. Recordemos que todo el evento arrancará desde las 17:00 horas que abran las puertas del recinto deportivo.

¿En qué canal ver la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 entre Universitario vs U de Chile se verá por TV Perú en señal abierta a nivel nacional. No hay excusas para no perderse este encuentro que promete ser el inicio del camino hacia el tetracampeonato que sueña la afición 'merengue'.