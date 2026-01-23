- Hoy:
Universitario vs U de Chile EN VIVO: a qué hora inicia, presentación completa y dónde ver la Noche Crema
Universitario se medirá ante la U de Chile este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, en la presentación oficial de la Noche Crema 2026.
La Noche Crema 2026 se llevará a cabo este sábado 24 de enero en un ambiente de gran expectativa, ya que Universitario de Deportes presentará oficialmente al plantel que irá en busca del tetracampeonato del fútbol peruano. Como parte central de la velada, el cuadro de Javier Rabanal enfrentará a la U de Chile en un partido amistoso en el Estadio Monumental. Sigue toda la previa y el minuto a minuto del primer gran evento del año para el hincha 'merengue'.
Universitario vs U de Chile por la Noche Crema 2026
El Estadio Monumental se vestirá de gala para una de las noches más esperadas por la hinchada crema. Universitario de Deportes abrirá oficialmente su temporada 2026 con la tradicional Noche Crema, un evento que marcará el primer gran reencuentro entre el equipo y sus aficionados, ilusionados con la posibilidad de ver a su club ir en busca del tetracampeonato.
El evento no solo servirá para presentar al plantel que afrontará el nuevo desafío, sino también para ver por primera vez en casa al equipo bajo la conducción de Javier Rabanal, quien tendrá su estreno en el coloso de Ate. El duelo ante la U de Chile aparece como una exigente prueba inicial y como la ocasión perfecta para empezar el año con una victoria que refuerce la confianza del grupo y el vínculo con la tribuna.
Universitario vs U de Chile por la Noche Crema.
Uno de los focos estará puesto en Álex Valera, elegido como el mejor jugador de la última Liga 1, quien buscará reencontrarse con el gol, además de ver en acción a Diego Romero, el arquero regresa a las filas de la 'U' tras un corto paso en el fútbol argentino.. En cuanto a las incorporaciones, Héctor Fertoli (por lesión) y Sekou Gassama (recién incorporado) no serán parte del amistoso, pero sí se espera que Caín Fara, Miguel Silveira y Lisandro Alzugaray tengan minutos en el duelo.
Enfrente estará la U de Chile, un rival de peso que llegará con una historia particular: Octavio Rivero, quien estuvo en la órbita de Universitario, terminó fichando por el cuadro azul y ahora intentará hacerse notar en el mismo escenario donde pudo vestir de crema.
¿A qué hora juega Universitario vs U de Chile?
De acuerdo con el cronograma de la Noche Crema, el partido entre Universitario vs U de Chile iniciará a las 8.45 p. m. sin embargo, la el show artístico comenzará desde las 5.30 p. m. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.
- México: 7:45 p.m.
- Perú: 8:45 p.m.
- Colombia: 8:45 p.m.
- Ecuador: 8:45 p.m.
- Bolivia: 9:45 p.m.
- Venezuela: 9:45 p.m.
- Estados Unidos: 9:45 p.m.
- Argentina: 10:45 p.m.
- Brasil: 10:45 p.m.
- Paraguay: 10:45 p.m.
- Uruguay: 10:45 p.m.
- España: 2:45 a.m. (domingo 25).
¿Dónde ver Universitario vs U de Chile EN VIVO?
El único canal con los derechos de transmisión del partido entre Universitario vs U de Chile es TV Perú, canal de señal abierta en el territorio nacional., asimismo se emitirá por Radio Nacional.
Universitario vs U de Chile pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Universtario
|empate
|U de Chile
|Betsson
|2.08
|3.35
|2.90
|Betano.pe
|2.20
|3.10
|3.40
|CoolbetLATAM
|2.40
|3.25
|2.80
|DoradoBet
|2.22
|3..00
|5.50
Cronograma de la Noche Crema
Programación de la Noche Crema
Plantel 2026 de Universitario de Deportes
Arqueros
- Diego Romero
- Miguel Vargas
- Jhefferson Rodríguez
Defensas
- Williams Riveros (paraguayo)
- Aldo Corzo
- Anderson Santamaría
- Matías Di Benedetto (argentino)
- Caín Fara (argentino)
- Rafael Guzmán
Carrileros/Volantes
- Paolo Reyna
- César Inga
- Hugo Ancajima
- Andy Polo
- José Carabalí
Mediocampistas
- Jesús Castillo
- Jorge Murrugarra
- Martín Pérez Guedes (argentino)
- Horacio Calcaterra (argentino)
- Jairo Concha
- Yuriel Celi
- Sebastián Flores
- Héctor Fértoli (argentino)
- Lisandro Alzugaray (argentino)
Delanteros
- Edison Flores
- José Rivera
- Alex Valera
- Sekou Gassama (español)
- Miguel Silveira (brasileño)
