DT de U de Chile da rotundo calificativo a Universitario tras ser goleado 3-0: "Es un..."

Universitario de Deportes consiguió un triunfo apabullador sobre U de Chile por la Noche Crema 2026. Este marcador fue alegría para los 'merengues', pero desazón para los azules. Es por ello, que el DT del 'Romántico Viajero', Francisco Meneguini, tomó la palabra en conferencia de prensa para dirigirse al plantel de Javier Rabanal.

DT de U de Chile calificó a Universitario

Luego del pitazo final en el Estadio Monumental, Francisco Meneguini, DT de U de Chile, fue el primero en acercarse a la conferencia de prensa y brindar declaraciones sobre esta dura derrota a manos de Universitario de Deportes. El estratega que se estrenaba con el cuadro azul tomará apunte de todos los errores ante los 'merengues', sabiendo que está próximo a debutar en el Campeonato Nacional de Chile.

Fuera de hacer una autocrítica al desempeño del plantel, se dio el tiempo de dirigirse a Universitario y calificarlos públicamente por el 3-0 recibido en la Noche Crema. Meneguini dejó en claro que "es un muy buen equipo", y que demostró en cancha por qué es el actual tricampeón del balompié nacional.

"Universitario es un muy buen equipo, por algo es el tricampeón del fútbol peruano. Hoy lo demostraron, están en un buen momento. Han cambiado al entrenador, pero mantienen la base del equipo y mantuvieron el sistema de juego. Entonces tienen movimientos ya muy coordinados", declaró el DT de U Chile en conferencia de prensa.

TV Perú transmitió el post partido del Universitario vs U de Chile.

De esta manera, el estratega se va golpeado por el marcador, pero con la seguridad de que enfrentó a un duro plantel que ha sostenido su idea de juego pese a los cambios del comando técnico. Respeta la jerarquía de Universitario de Deportes y acepta que fue superado a lo largo de los 90 minutos disputados en el Monumental.