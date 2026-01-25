Javier Rabanal dio contundente advertencia a los fichajes de Universitario: "Tendrán que..."

Universitario de Deportes mostró un majestuoso rendimiento y venció con categoría a la U de Chile en la Noche Crema. Los merengues vivieron una noche mágica y lograron darle rodaje a varios de sus fichajes de cara a la temporada. Sin embargo, durante la conferencia de prensa, el DT Javier Rabanal no dudó en lanzar una fuerte advertencia a los refuerzos previo al inicio de la Liga 1 2026.

Javier Rabanal dio contundente advertencia a los fichajes de Universitario

Una vez se dio el pitazo final en el Estadio Monumental, el técnico Javier Rabanal compareció ante los medios en conferencia de prensa y realizó un breve análisis del rendimiento de Universitario En esa línea, el estratega español también aprovechó para dejar algunas pistas sobre el equipo base que tiene en mente para el inicio de la temporada.

El entrenador fue contundente al señalar que el plantel crema no necesita grandes modificaciones, tomando en cuenta que vienen de conseguir el tricampeonato. Bajo ese contexto, se refirió a los fichajes realizados y dejó en claro que deberán elevar su nivel si pretenden ganarse un lugar en el once titular.

Video: Piero Mendoza

“No creo que el equipo necesite demasiados cambios. Viene de una línea ganadora y quiero añadirle algunas cosas que puedan subirle el nivel. He visto bastante de lo que quería y otras que todavía tenemos que seguir trabajando. No vamos a utilizar el torneo local para afinar a jugadores por encima de otros, los que acaban de llegar tendrán que sacar del once a los tricampeones si quieren jugar”, sostuvo Rabanal.

Las declaraciones del técnico sorprenden y darían a entender que el inicio de la temporada será con una base ya conocida, mientras que los refuerzos deberán aguardar su oportunidad desde el banco. Una señal clara de ello fue la oncena que presentó en la Noche Crema, donde prácticamente no alineó a sus nuevas incorporaciones.

Fichajes de Universitario 2026

Universitario fue uno de los equipos que más se ha reforzado en el mercado de fichajes, con el objetivo de poder alcanzar el tetracampeonato nacional. Los cremas se reforzaron con jugadores de jerarquía como Sekou Gassama, Caín Fara, Héctor Fértoli, Lisandro Alzugaray y Miguel Silveira.